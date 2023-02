Figli: trama e cast del film di Mattia Torre

Figli è il titolo di un film del 2020 disponibile in streaming per gli abbonati di Netflix. Il film è stato sceneggiato da Mattia Torre, che ha lavorato a questo progetto prima del procedere della sua malattia, che lo ha condotto purtroppo a morte prematura nel 2019, ancor prima che le riprese di Figli avessero inizio.

Netflix, Figli: trama del film di Mattia Torre

Si tratta dunque di un progetto importante per tutti i collaboratori, amici e colleghi di Mattia Torre, il quale ha tratto la sceneggiatura da un suo monologo intitolato I figli invecchiano. Lo sceneggiatore, molto amato dal pubblico specie per il lavoro fatto con Boris, ha affidato la regia di Figli al suo collega – con il quale ha lavorato proprio sul set della celebre serie – Giuseppe Bonito.

La storia raccontata è quella di Nicola e Sara, una coppia felicemente sposata, innamorata e felice. I due sono genitori di una bambina di sei anni e vivono la loro quotidianità senza apparenti problemi. Tuttavia, questa quieta esistenza della famiglia viene praticamente sconvolta e scombussolata dalla nascita del secondo figlio, Pietro. Il nuovo arrivato non farà altro che portare a galla le crepe pre-esistenti nel rapporto dei protagonisti e la precarietà dell’equilibrio che la famiglia credeva di aver raggiunto.

Sotto la superficie felice si celavano infatti vecchie ferite e vecchi rancori e il tutto sfocia in insoddisfazione e litigi. Tenere insieme la famiglia sembra ora quasi impossibile per Nicola e Sara, che cercano disperatamente la loro ancora in una babysitter… i problemi di coppia e le questioni genitoriali saranno distruttive per loro?

Netflix, Figli: cast completo del film

Figli vuole dunque essere un film sincero sulla precarietà di tutte le famiglie, anche quelle che sembrano più stabili e “normali” e alla difficoltà che si cela dietro il ruolo di genitori e coniugi, nel difficile bilanciamento di questi due ruoli.

A vestire i panni dei due protagonisti sono due attori molto amati della scena italiana: Paola Cortellesi è infatti Sara e Valerio Mastrandrea è invece Nicola. Accanto a loro troviamo anche: Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Gianfelice Imparato e Andrea Sartoretti.

Il film ha avuto un buon risultato al botteghino, incassando circa 3,2 milioni di euro. Figli è stato anche insignito di alcuni premi e nomination importanti. Nel 2021 è stata conferito il David di Donatello al compianto Mattia Torre per la miglior sceneggiatura originale. Sempre in quell’occasione il film è stato candidato anche nella categoria miglior attore protagonista e migliore attrice protagonista per i due sopracitati attori e nella categoria Miglior montaggio nella personaggio di Giogiò Franchini.

Prima di questo, nel 2020 ha ricevuto il Nastro d’argento per la Migliore commedia a Mario Gianani e Lorenzo Mieli; il Nastro d’Argento per la Migliore attrice in un film commedia a Paola Cortellesi e quello per il Migliore attore in un film commedia a Valerio Mastandrea. Sempre nel 2020 ha ricevuto invece il Ciak d’oro alla Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi e la candidatura miglior film. Insomma, un ottimo riscontro per l’ultimo lavoro di Mattia Torre.