Fiber coat gel Frosted Pink: rinforzo e brillantezza per le unghie

MAGNETIC NAIL DESIGN presenta il Fiber Coat Gel Frosted Pink da 15 ml: un gel a fibre studiato per rafforzare le unghie mantenendo un finish naturale. Pensato sia per l’uso professionale in salone sia per chi si avvicina all’applicazione domestica con esperienza, è indicato per ricostruzioni leggere e per consolidare unghie fragili. Viene distribuito in flacone nuovo (rif. 104159) e, al momento, è proposto con promozioni commerciali.

Caratteristiche principali

– Formula a fibre che unisce struttura e flessibilità: sostiene la lamina senza risultare eccessivamente rigida.

– Texture modellabile, studiata per facilitare la stesura e l’adesione sul naturale.

– Tonalità Frosted Pink: effetto satinato, ideale come base neutra o per french delicati.

– Formato: 15 ml, indicato per uso professionale e per chi desidera prodotti duraturi in casa.

Come si usa

Preparare sempre l’unghia opacizzando la superficie e sgrassando con il prodotto indicato. Applicare sottili strati di gel, modellando l’apice quando necessario; polimerizzare ogni strato secondo i tempi e le specifiche della lampada in uso.

Per lavori strutturali è consigliabile stratificare e indurire ogni livello separatamente. Concludere con base e top coat adatti per massimizzare adesione, durata e brillantezza.

Indicazioni per il salone

In cabina è fondamentale rispettare le norme igieniche e seguire la procedura tecnica raccomandata: corretta preparazione, dosaggio degli strati e tempi di polimerizzazione evitano sollevamenti e difetti estetici. L’esperienza dell’operatore incide molto sul risultato finale; errori nell’applicazione possono ridurne la resa.

Tempi di polimerizzazione e compatibilità

Il tempo di indurimento varia in funzione della lampada (LED/UV) e della potenza: le lampade LED moderne assicurano generalmente un indurimento rapido e uniforme.

Verificare sempre le indicazioni del produttore per tempi e potenze specifiche. Il prodotto è studiato per integrarsi con altri materiali professionali della stessa linea, ma è buona pratica testare la compatibilità con i prodotti già in uso nel proprio kit.

Vantaggi e limiti

Vantaggi: facilità di modellazione, aspetto naturale dopo la polimerizzazione e buona resistenza agli urti. È una soluzione pratica per chi vuole rinforzare l’unghia senza appesantirla visivamente. Limiti: come per tutti i prodotti tecnici, risultati e durata dipendono dalla preparazione dell’unghia e dal rispetto delle procedure; applicazioni improprie o tempi di polimerizzazione errati possono comprometterne la tenuta.

Packaging, composizione e benefici tecnici

Il prodotto è venduto in flacone da 15 ml (rif. 104159) e combina la tenuta tipica dei gel builder con una texture che facilita la costruzione dell’apice. La finitura Frosted Pink regala un effetto naturale e satinato, utile come base per decorazioni o per un look sobrio. Per informazioni dettagliate sugli ingredienti e sui requisiti di polimerizzazione consultare le schede tecniche ufficiali del produttore.

Prezzo, promozioni e alternative

Attualmente il distributore propone uno sconto del 25% sul Fiber Coat Gel Frosted Pink, offerta valida per lotti limitati e pensata per agevolare il rinnovo dei kit professionali nei centri estetici. In alternativa, nella stessa fascia di prezzo si trovano gel UV/LED, builder con diverse densità e fiber gel in formati più piccoli per ritocchi. Per completare il kit si consigliano gel polish colorati, top coat lucidi o opachi, lime specifiche, primer e accessori come tips e dappen dish.

A chi è rivolto

Professionisti dei centri estetici e appassionate che cercano un prodotto versatile per rinforzare l’unghia mantenendo un look naturale troveranno nel Fiber Coat Frosted Pink una buona opzione. È indicato per ricostruzioni leggere, per consolidare unghie deboli e come base resistente per trattamenti successivi, sia in salone sia in applicazioni domiciliari eseguite con competenza.

Consigli pratici finali

– Seguire sempre le istruzioni del produttore per preparazione, applicazione e polimerizzazione. – Per ottenere migliori prestazioni, utilizzare lampade LED compatibili e stratificare il prodotto quando serve. – Testare la compatibilità con gli altri prodotti del proprio kit prima dell’uso routinario.

