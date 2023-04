Festival di Cannes 2023: il programma dell’evento

Il Festival di Cannes 2023 sta per arrivare e tutto, come da tradizione, è stato annunciato durante la conferenza stampa ufficiale tenutasi il 15 aprile 2023. Che cosa è previsto per il grande evento? Qual è il programma e che cosa accadrà? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Il programma del Festival di Cannes 2023

La 76esima edizione del Festival di Cannes sarà attiva dal 16 al 27 maggio 2023, si svolgerà sulla Croisette e l’attesa è già alle stelle.

I titoli al debutto sono stati 52, ma solo 19 sono stati confermati in concorso. Tra questi 19 spiccano in particolare Jeunesse di Wand Bing, primissimo documentario in concorso dal 2004. Ci sono però anche ben sei film in concorso realizzati da donne, tra cui La Chimera, Club Zero, Last Summer e Banel ed Adama.

Una delle novità più grandi del Festival di Cannes 2023 è sicuramente la presenza del tema sulla diversità: se un tempo il grande evento era stato criticato per la sua scarsa rappresentatività, la 76esima edizione tocca tutto il globo, letteralmente. Oltre ai film, protagonisti assoluti del grande evento, c’è tantissima attesa anche per le celebrità che sfileranno sul noto tappeto rosso. Attesissimi Johnny Depp, Julianne Moore, Natalie Portman, Robert De Niro, Phoebe Waller-Bridge, Jude Law e Cate Blanchett, ma saranno numerosissime le personalità che arriveranno.

Festival di Cannes 2023: dal film di apertura alle novità

La 76esima edizione del Festival di Cannes si aprirà con il film Jeanne Du Barry (fuori concorso), progetto che vede la star Johnny Depp nei panni di Re Luigi XV. Per l’attore sarà un grandissimo ritorno in scena dopo il periodo di difficoltà legale con l’ex moglie Amber Heard.

Si attendono in anteprima altri titoli importanti, tra cui il nuovissimo progetto del grande Martin Scorse, ma anche Asteroid City di Wes Anderson e May December di Todd Haynes. Attesi anche i progetti italiani, tra cui quello di Alice Rohrwacher, quello di Nanni Moretti e quello di Marco Bellocchio.

Durante la conferenza stampa è stata confermata anche la presenza sul red carpet di Leonardo di Caprio, altra celebrità di fama mondiale super apprezzata.

I film in concorso al Festival di Cannes 2023

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute, Justine Triet

Monster, Hirokazu Kore-eda

The Sun of the Future, Nanni Moretti

La Chimera, Alice Rohrwacher

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

L’Ete Dernier, Catherine Breillat

The Passion of Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

Rapito, Marco Bellocchio

May/December, Todd Haynes

Firebrand, Karim Ainouz

The Old Oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days, Wim Wenders

Jeunesse, Wang Bing

Un Certain Regard (letteralmente, “Un certo sguardo”)

Si tratta di una delle sezioni di selezione del Festival di Cannes e nel 2023 conterà i seguenti progetti:

The Delinquents, Rodrigo Moreno

How to Have Sex, Molly Manning Walker

Goodbye Julia, Mohamed Kordofani

The Buriti Flower, Joao Salaviza and Renée Nader Messora

Simple Comme Sylvain, Monia Chokri

Kadib Abyad (The Mother of All Lies), Asmae El Moudir

The Settlers, Felipe Galvez

Omen, Baloji Tshiani

The Breaking Ice, Anthony Chen

Rosalie, Stephanie di Giusto

The New Boy, Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

Hopeless, Kim Chang-hoon

Terrestrial Verses, Ali Asgari & Alireza Khatami

Rien a Perdre, Delphine Deloget

Les Meutes, Kamal Lazraq

La Regne Animal, Thomas Cailley

I film fuori concorso

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese

The Idol, Sam Levinson

Cobweb, Kim Jee-woon

Indiana Jones and the Dial of Destiny, James Mangold

Proiezioni di mezzanotte

Omar la Fraise, Elias Belkeddar

Kennedy, Anurag Kashyap

Acide, Just Philippot

Proiezioni speciali

Pictures of Ghosts, Kleber Mendonca Filho

Anselm, Wim Wenders

Occupied City, Steve McQueen

Man in Black, Wang Bing

Anteprime di Cannes

Le Temps D’Aimer, Katell Quillevere

Cerrar Los Ojos, Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe, Martin Provost

Kubi, Takeshi Kitano

L’adrenalina è già alle stelle: il Festival di Cannes 2023 sta per arrivare!