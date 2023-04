Festival di Cannes 2023: i film in concorso

Dal 16 al 27 maggio 2023 si terrà la 76esima edizione del Festival di Cannes. La selezione ufficiale è stata presentata dal delegato generale Thierry Fremaux nella conferenza tenutasi a Parigi il 13 aprile 2023. Egli ha elencato i numerosi film che verranno presentati in concorso, le proiezioni di mezzanotte, i film di Un Certain Regard e i film fuori concorso. Tra le pellicole in corsa per la Palma d’oro spiccano anche tre film italiani: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Il nostro paese non aveva tre film in concorso dal 2015, mentre l’ultima Palma d’oro vinta risale al 2001 con “La stanza del figlio” di Moretti. «L’Italia è un grande Paese di cinema», ha detto Fremaux, «che ha ha sormontato e sormonta la crisi dell’industria cinematografica». Scopriamo ora quali sono gli altri film in concorso al Festival di Cannes 2023.

La selezione ufficiale del Festival di Cannes 2023

Tra i film che verranno presentati quest’anno, spiccano alcuni nomi noti. In apertura, come noto, ci sarà Jeanne du Barry di Maïwenn, con Johnny Depp come protagonista. Inoltre, vedremo film come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il corto di 30 minuti western di Pedro Almodóvar intitolato Strange Way of Life con Pedro Almodovar ed Ethan Hawke e Asteroid City di Wes Anderson.

Questa la lista di tutti i film in concorso al Festival di Cannes 2023: