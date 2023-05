I vincitori del Festival di Cannes 2023: la Palma d’Oro e gli altri riconoscimenti

La 76esima edizione del Festival di Cannes si è svolta dal 16 maggio al 27 maggio 2023. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i vincitori e i riconoscimenti.

Festival di Cannes 2023: il vincitore della Palma d’Oro

La 76esima edizione del Festival di Cannes si è ufficialmente conclusa il 27 maggio scorso. Il festival del cinema è stato come sempre molto apprezzato e seguito, quest’anno, inoltre, c’erano ben tre film italiani in concorso, anche se nessuno di questi film è piaciuto alla giuria. I film italiani in concorso erano: “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “Rapito” di Marco Bellocchio e “La Chimera” di Alice Rohrwacher. La giuria del 76esimo Festival di Cannes era composta dal regista svedese Ruben Östlund, vincitore di due Palma d’Oro, la regista marocchina Maryam Touzani, l’attore francese Denis Ménochet, la sceneggiatrice e regista anglo-zambiana Rungano Nyoni, l’attrice e regista americana Brie Larson, l’attore americano Paul Dano, l’autore afghano Atiq Rahimi, il regista e sceneggiatore argentino Damiàn Szifròn e la regista francese Julia Ducournau.

A vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2023 è stato il film ““Anatomie d’une chute” della regista e sceneggiatrice francese Jutine Triet. Jane Fonda è stata colei che ha consegnato il premio a Justine Triet. Il film è un thriller legale che rappresenta un cambiamento per la regista rispetto ai film comici precedenti. Samuel, Samuel e il loro bambino di 11 anni non vedente, Daniel, vivono in un paesino remoto in montagna. Un giorno Samuel viene trovato morto davanti a casa e Sandra diventa la prima tra i sospettati.

Festival di Cannes 2023: gli altri riconoscimenti

Oltre alla Palma d’Oro sono stati assegnati altri riconoscimenti: