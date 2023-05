La 76ma edizione del Festival di Cannes ha calato il sipario. Sono stati giorni intensi e tra red carpet da urlo e star da tutto il mondo, sono avvenute le tanto attese premiazioni. Da Anatomie d’une Chute di Justine Triet a The Zone of Interest di Jonathan Glazer, andiamo a scoprire quando e dove vedere tutti i film vincitori della kermesse.

Festival di Cannes 2023: quando e dove vedere i film vincitori al cinema e in tv

Dopo tante emozioni e tantissima attesa, finalmente il Festival di Cannes 2023 ha decretato i vincitori di edizione. La giuria della kermesse, capitanata dal regista svedese Ruben Östlund, ha dunque assegnato la tanto amata Palma d’Oro (rilasciata poi ufficialmente dall’iconica Jane Fonda) al film Anatomie d’une Chute, diretto dalla regista francese Justine Triet. Il film, un thriller legale e dramma familiare emozionante, sarà distribuito nelle sale cinematografiche francesi a partire dal 23 agosto 2023. Per l’Italia, invece, non si conosce ancora una data ufficiale di debutto.

Il Premio Speciale della Giuria (Grand Prix) è andato invece al film The Zone fo Interest. Sono stati Quentin Tarantino e Roger Corman ad assegnare il premio al regista Jonathan Glazer che emozionato ha ringraziato la giuria. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Martin Amis, racconta la quotidianità di una famiglia tedesca divisa da un muro da Auschwitz: emozioni, orrore e tanta intensità. The Zone of Interest uscirà nelle sale italiane il 25 gennaio 2024.

A vincere invece il Premio della Giuria è stato il film Kuolleet Lehdet (Les feuilles mortes), diretto dal regista finlandese Aki Kaurismaki. Si tratta di una tragicommedia che narra l’incontro casuale di due persone completamente sole nella notte di Helsinki. Il film arriverà nelle sale francesi a partire dal 20 settembre 2023, mentre per l’Italia ancora si dovrà aspettare un po’.

La passion de Doudin Bouffant, di Tran Anh Hùng ha vinto invece il Premio per la Miglior Regia. Ambientato nel 1885, il dramma storico racconta la vicenda amorosa tra una cuoca e uno chef. Il film arriverà nelle sale francesi dall’8 novembre 2023, mentre sarà in Italia da Lucky Red, ma non si conosce ancora la data di lancio.

Andando avanti, Kaibutsu (Monster) film diretto da Kore-Eda Hirokazu, ha vinto il Premio per la Migliore Sceneggiatura. Il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red, ma attualmente non si conoscono dettagli riguardo la data di uscita ufficiale.

Premio per la migliore interpretazione maschile di Cannes 2023 è andata a Kōji Yakusho per il film Perfect Days. La pellicola, diretta da Wim Wenders, sarà anch’essa distribuita in Italia da Lucky Red, ma sulla data di uscita non c’è ancora traccia.

Infine, ma non per importanza, è stato assegnato il Premio per la Migliore Interpretazione Femminile. Questa volta a vincere è stata Nuri Bildge Ceylan per il film Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) diretto dal regista turco Nuri Bildge Ceylan. La storia del film è intensa e racconta il dramma di un giovane studente accusato di molestie. In Italia sarà distribuito da Movies Inspired, ma sulla data di uscita, purtroppo, non c’è certezza.