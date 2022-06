Felpa da donna con o senza cappuccio: quale scegliere e come indossarla?

Durante le giornate più fresche, anche in estate la felpa è un capo d’abbigliamento indispensabile. In questo articolo andremo a vedere quale felpa da donna scegliere e come indossarla.

Felpa da donna con o senza cappuccio? Quale scegliere e come abbinarla

La felpa da donna è un elemento fondamentale per l’outfit, molto spesso il primo capo d’abbigliamento che una persona nota e che quindi colpisce o positivamente o negativamente. I principali modelli di felpa da donna si differenziano per la presenza o meno del cappuccio, ora andremo a vedere insieme quando scegliere una tipologia piuttosto che un’altra e come abbinarla.

Partendo dagli abbinamenti, ti consigliamo di accostare ad una felpa con cappuccio un paio di pantaloni jeans e sopra un cardigan o un cappotto. Se la felpa da donna con il cappuccio è scura, il cardigan o il cappotto saranno perfetti sia dello stesso colore, sia di un colore più acceso, così da creare contrasto.

Per quanto riguarda le felpe da donna senza cappuccio, come per esempio maglioni girocollo o pile ti consigliamo di indossare sotto canotte e crop top per non accusare troppo il caldo. Abbinale con dei jeans a vita alta e mettile dentro per creare outfit anni 90 oppure, se preferisci un look più chic e femminile, sarà perfetta con una gonna lunga.

La scelta, invece è molto soggettiva, non c’è un modello migliore o peggiore dell’altro, ma semplicemente gusti personali sull’outfit che si vuole andare a creare. Per un look più casual e streetwear ti consigliamo di optare per un modello con il cappuccio, mentre outfit più formali e semplici la scelta giusta è sicuramente una felpa da donna senza cappuccio.

