Il ritorno di Federica Sciarelli

Mercoledì 16 aprile, il pubblico potrà assistere a una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che da anni si occupa di casi di persone scomparse e di misteri irrisolti. Questa settimana, l’attenzione sarà rivolta al caso di Liliana Resinovich, una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera. Dopo tre anni di indagini, emergono nuove informazioni che potrebbero cambiare le sorti di questo drammatico caso.

Novità sul caso di Liliana Resinovich

Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è stato indagato per omicidio volontario, un passo significativo che ha riacceso i riflettori su una storia già complessa. In studio, interverrà anche il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, il quale ha sempre sostenuto che la sorella non avesse intenzione di togliersi la vita. La presenza di Sergio promette di portare un ulteriore punto di vista su una questione che ha sollevato molte polemiche e interrogativi. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 700 oggetti, tra cui un maglione e guanti, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per la risoluzione del caso.

Il mistero di Andrea Prospero

Oltre alla tragica storia di Liliana, il programma si occuperà anche del caso di Andrea Prospero, uno studente trovato morto a Perugia. La sua morte, avvenuta a causa di un mix letale di ossicodone e sedativi, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei giovani e sull’uso di sostanze pericolose. Durante la puntata, verrà presentata la testimonianza di un giovane che ha vissuto una dipendenza da ossicodone, offrendo uno spaccato della realtà che molti giovani affrontano oggi. Questo segmento del programma mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati all’uso di farmaci e alla dipendenza.

Appelli e segnalazioni

Come sempre, Chi l’ha visto? darà spazio a richieste di aiuto e segnalazioni di persone scomparse. La storia di Riccardo Branchini, un ventenne scomparso mentre si trovava in stage, sarà un altro tema trattato. La madre di Riccardo ha lanciato un appello sui social media, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La puntata di mercoledì non solo informerà, ma cercherà anche di coinvolgere il pubblico, invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Non perdere l’appuntamento con Federica Sciarelli e le storie che toccano il cuore e la mente. La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay per chi non potrà seguirla in diretta.