Federica Aversano: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Quello di Federica Aversano è un nome che potrebbe non suonare nuovo alle orecchie del pubblico di Uomini e Donne. Infatti la giovane è stata già presente nello studio del dating show di Canale 5: ha corteggiato infatti Matteo Ranieri. Ma ora il suo ruolo nel programma è decisamente cambiato: sarà infatti la nuova tronista dello show di Maria De Filippi, che partirà proprio questo settembre.

Per la precisione, Uomini e Donne tornerà a metà settembre e andrà in onda fino in primavera, proprio con Francesca Aversano tra i protagonisti.

Federica Aversano, nuova tronista di Uomini e Donne: chi è?

Francesca Aversano è nata nel 1993, dunque sarà una giovanissima tronista sotto la soglia dei 30 anni. Originaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, lavora come insegnante e attualmente – è chiaro – è single. Ha partecipato a Miss Italia nel 2018 e, prima di allora, si è aggiudicata il titolo di Miss Eleganza Campania.

Uno dei suoi progetti di vita è sicuramente quello di avere una famiglia prestissimo, anche per via di un lutto precoce che le ha arrecato un enorme dolore durante l’infanzia. All’età di otto anni ha infatti perso il padre. “Per questo mi è sempre mancata quella protezione che ricerco in un uomo”, ha dichiarato durante un’intervista.

Si definisce una persona sicura di sé, buona ma non ingenua e leale.

“Il giudizio degli altri non mi interessa”, ha detto, cosa che le è valsa l’antipatia di più di una persona. Un aspetto che, in qualità di tronista, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio nello studio pieno di scontri di Uomini e Donne.

Federica Aversano: la nuova tronista è mamma

Proprio per via di quanto detto sul padre, Federica Aversano ha cercato di metter su famiglia già due anni fa, diventano una giovanissima mamma. Suo figlio, Luciano Giuseppe, è il frutto di questo desiderio, ma purtroppo la relazione da cui è nato non ha avuto una vita lunga. “Ho cercato presto una famiglia tutta mia, ma ho fallito. Ora non voglio più accontentarmi”, ha detto, facendo intendere che le cose con il suo ex non sono andate affatto bene.

Con questo spirito, quindi, affronterà l’esperienza di Uomini e Donne, tenendo sempre in considerazione che l’uomo che vuole incontrare e di cui spera di innamorarsi sarà sempre secondo a Luciano nel suo cuore. Francesca Aversano però ha chiarito subito il suo ruolo di madre single e indipendente, che non cerca affatto un sostituto per il padre del bambino: “Non cerco un padre per mio figlio, ma un compagno che possa condividere tutto con me e che mi dia emozioni, perché mi mancano da qualche tempo.”

L’identità del padre di Luciano Giuseppe non è nota: il bambino è spesso mostrato sui social di Federica Aversano, ma del papà non c’è alcuna traccia, né di recente né nei post più datati della nuova tronista. La scelta potrebbe essere stata fatta per amor di privacy o, più probabilmente, perché l’uomo non fa più parte della loro vita, come sembra insinuare lei nelle sue interviste.