Fashion Yacht 88 a Napoli: yacht one-off rifinito tra 2008 e 2026

Il M/Y OL3 rappresenta un esempio interessante di imbarcazione one-off firmata Fashion Yacht, dove la storicità dello scafo si combina con un allestimento contemporaneo. Il progetto conserva lo scafo e la motorizzazione originaria del 2008, mentre gli interventi di equipaggiamento e finitura sono stati eseguiti nel corso del 2026 e del 2026. Questi elementi fanno del vessel una barca che unisce solidità costruttiva e modernità di utilizzo.

Panoramica tecnica e dati essenziali

Dal punto di vista delle dimensioni, il Fashion Yacht 88 misura 23,90 metri, una lunghezza che lo colloca nella fascia degli yacht di medie dimensioni adatti sia alla crociera costiera che a soggiorni più prolungati. La motorizzazione è costituita da 2×2434 MTU Diesel, una configurazione che garantisce robustezza e affidabilità in navigazione. L’unità mantiene l’anno di costruzione del 2008 per scafo e motori, mentre il refit e gli allestimenti sono stati completati tra 2026 e 2026, aggiornando comfort, impiantistica e finiture.

Caratteristiche meccaniche

La scelta di motori MTU sottolinea l’attenzione alla performance e alla durata: i propulsori MTU sono noti per la loro affidabilità nel settore navale. Il fatto che lo scafo e la motorizzazione risalgano al 2008 implica che l’architettura dell’imbarcazione rispetta i paradigmi costruttivi di quell’epoca, mentre il lavoro di allestimento del 2026-2026 ha introdotto componenti e materiali aggiornati per elevare l’esperienza a bordo.

Allestimenti, design e usi consigliati

Il M/Y OL3, come progetto one-off, offre soluzioni personalizzate non standardizzate: questo si traduce in una distribuzione degli spazi e in finiture pensate su misura. L’allestimento recente ha coinvolto superfici, arredi e impianti, ponendo l’accento su un equilibrio tra eleganza e funzionalità. Per chi cerca un’imbarcazione versatile, il Fashion Yacht 88 è indicato sia per usi privati che per charter esclusivi, grazie alla combinazione di dimensioni comode e di una dotazione moderna.

Comportamento in crociera e comfort

Grazie alla lunghezza di 23,90 metri e alla potenza della coppia di motori MTU, il comportamento in mare è stabile e adatto a percorrenze costiere e crociere nel Mediterraneo. Gli interventi del 2026-2026 hanno migliorato l’impiantistica di bordo, incluse probabilmente climatizzazione, sistemi elettrici e attrezzature di sicurezza, incrementando il comfort per armatori e ospiti.

Informazioni di vendita e collocazione

La barca è identificata con l’ID 00958746 e compare con un ranking 94 nella scheda di presentazione. La posizione indicata è Naples – Italy, e la vendita è gestita dall’intermediario South Seas Yachting srl. La data di pubblicazione presente nella scheda è il 16/02/2026, informazione utile per valutare la tempestività dell’annuncio. Non è riportato un prezzo nella scheda; per dettagli economici è consigliabile contattare direttamente il broker.

Contatti e visibilità

Per chi intende approfondire, il punto di riferimento rimane South Seas Yachting srl, che può fornire dati aggiuntivi su visite, prove in mare e condizioni contrattuali. La presenza di un ranking e di informazioni tecniche sintetiche facilita il primo screening, ma un sopralluogo resta fondamentale per verificare lo stato reale dell’imbarcazione dopo il refit.

La combinazione di misure, propulsione MTU e interventi recenti rende questa imbarcazione adatta a diversi impieghi nautici, con base operativa segnalata a Naples e gestione tramite South Seas Yachting srl.