La famiglia è più bella con un piccolo amico a 4 zampe

Da sempre si identifica la famiglia, come gruppo di persone ma soprattutto come concetto di società elementare, come uno dei pilastri fondanti della nostra civiltà. Da chiunque sia composto il nucleo familiare, quel legame fondato sull’amore e sulla scelta di condividere l’intera vita, trascorrendo insieme i momenti più belli ma anche quelli più difficili, cercando di creare una storia che sia fatta di grande felicità e magari anche di spensieratezza, almeno quando si può, di grande impegno, di essenziale supporto in modo che ognuno possa essere la spalla dell’altro, aiutandosi a superare le difficoltà e sostenendosi a vicenda per raggiungere traguardi importanti, sorridendo insieme ma anche stringendosi forte.

La famiglia, i figli e gli animali domestici

In questo articolo vogliamo parlare di alcuni importantissimi membri della famiglia, perché di questo si tratta: gli animali domestici. Solo chi condivide la propria vita con un piccolo esserino a quattro zampe, magari con un cane o con un gatto (o, perché no, anche con entrambi), sa quanto non si tratti solo di un semplice animale, ma di una parte integrante della famiglia, un elemento fondamentale che aiuta noi a essere più felici, ma contestualmente aiuta i nostri figli a crescere in un ambiente sano, poiché con loro imparano più velocemente e in modo più sano a comunicare, a relazionarsi, a giocare e anche a prendersi le prime piccole responsabilità, magari cercando di insegnare qualcosa, e al contempo anche (e forse soprattutto) di apprendere. I nostri piccoli amici a quattro zampe ci regalano momenti di gioia, corse a perdifiato, lunghe sessioni di affetto e fedeltà incondizionata, il tutto in cambio semplicemente di qualche crocchetta e un po’ di coccole.

Un gioiello con foto per ricordare i nostri piccoli amici

Purtroppo, anche nella scelta di avere nella nostra casa un piccolo amico a quattro zampe, un lato negativo c’è. E no, non è colpa né dei cani né dei gatti se la loro vita media è decisamente più breve della nostra. Tutto questo ci porterà prima o poi a dover affrontare un momento estremamente difficile da superare, quello in cui li vedremo andar via per sempre. Quello che possiamo fare è salutarli come meritano, come merita tutto quell’amore e quei momenti indimenticabili vissuti insieme, portando sempre nel nostro cuore il loro ricordo. Possiamo farlo in tantissimi modi, ad esempio con un braccialetto con foto che, oltre ad essere un oggetto prezioso e affascinante, per noi sarà per sempre il simbolo di quel legame tutto speciale.