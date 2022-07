Fabrizio Corona presidente del Consiglio? Questo è il sogno, o presunto tale, dell’ex re dei paparazzi. Non solo, vista la crisi di Governo in corso, potrebbe anche presentarsi alle prossime elezioni politiche.

Dopo aver anticipato la luna di miele con la compagna, Fabrizio Corona è tornato a Milano. Ospite di Marco Oliva nella trasmissione Iceberg, l’ex re dei paparazzi ha ammesso che sogna di diventare Presidente del Consiglio. Non solo, vista l’attuale crisi di Governo, potrebbe anche presentarsi alle prossime elezioni politiche. Fabrizio, tra il serio e il faceto, ha dichiarato:

Corona ha proseguito:

“Vivo una fase molto serena della mia vita. E sì è vero che mi sposerò. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche. (…) Sì a settembre ci sarà il processo dell’anno, ma come sapete non ne posso parlare. Posso solo dirvi che ho il processo per aver rotto il vetro dell’ambulanza, un processo per una tentata evasione e il processo per il furto del telefonino e sconfiggerò definitivamente il sistema”.