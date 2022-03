Un nuovo mistero avvolge la figura di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è sparito da Instagram. Il suo profilo, al momento, “non è disponibile“. Come mai? Le motivazioni potrebbero essere diverse, compreso il ban da parte del noto social network.

Fabrizio Corona bannato da Instagram

Fabrizio Corona, ultimamente molto attivo su Instagram, è sparito dal popolare social network. Quanti provano a cercarlo su IG si ritrovano davanti la scritta “Spiacenti, questa pagina non è disponibile“. Al momento non è chiaro il motivo per cui l’ex re dei paparazzi sia introvabile nel mondo virtuale, ma possiamo comunque farci un’idea. E’ possibile, infatti, che Fabrizio sia stato bannato da Instagram, così come che sia stato messo in ‘pausa’ a causa di alcune segnalazioni.

Negli ultimi tempi, Corona ne ha avute per tutti, compresa l’ex protetta Sophie Codegoni. Quest’ultima, appena uscita dal GF Vip, ha addirittura abbandonato la sua agenzia. Non solo, nel suo mirino sono finiti tantissimi personaggi, sia del mondo della politica che dello spettacolo. Pertanto, i motivi del ban potrebbero essere davvero tanti.

Cosa c’è dietro la sparizione social di Fabrizio?

Oltre ai motivi sopraelencati, però, ce ne potrebbe essere un altro molto più ‘commerciale’.

Considerando che stiamo parlando di Fabrizio, è probabile che questa sparizione social sia una semplice strategia di marketing, ovvero un modo per far parlare di sé. Non a caso, Corona è scomparso il 29 marzo, giorno del suo compleanno. Tra l’altro, sbirciando il profilo IG della giovane fidanzata Sara Barbieri, si nota un party in piena regola. Insomma, i fan possono stare tranquilli: l’ex re dei paparazzi gode di ottima salute e il mistero è, come direbbe lui, una forma di storytelling.

L’indiscrezione di Amedeo Venza

Secondo Amedeo Venza, Fabrizio sarebbe stato bannato da Instagram a causa di alcune denunce. L’esperto di gossip ha spiegato che Corona ha ricevuto diverse segnalazioni, motivo per cui il noto social network lo ha messo al bando. Non solo, pare che, a breve, anche altri personaggi possano subire il medesimo trattamento. Il motivo? Semplice: trattano con leggerezza argomenti importanti oppure usano parole pesanti e violente.