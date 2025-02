Un nuovo inizio per Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato, noto per il suo ruolo di ex manager di Chiara Ferragni, si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo, ma questa volta in una veste completamente nuova. Dopo aver trascorso anni dietro le quinte, Damato ha deciso di mettersi in gioco come stylist di Irama, uno degli artisti in gara. Questa scelta segna una svolta significativa nella sua carriera, lontano dall’ombra della celebre imprenditrice digitale.

Il percorso di Damato nel mondo della moda

La carriera di Fabio Maria Damato è iniziata come Producer, ma nel 2020 ha avuto il coraggio di reinventarsi come Web Editor, unendo la sua passione per la moda e la scrittura. La sua esperienza con Chiara Ferragni lo ha reso un esperto nel curare l’immagine e lo stile, e ora è pronto a portare questa expertise sul palco dell’Ariston. Irama, con il suo brano “Lentamente”, avrà bisogno di un’estetica forte e coerente, e Damato sembra essere la persona giusta per questo compito.

Un look che parla di emozioni

Il primo assaggio dello stile che Damato potrebbe imprimere su Irama è già stato visto durante la presentazione del brano “Lentamente”. Il cantante ha indossato una canottiera bianca abbinata a un cappotto scuro, con accessori che richiamavano l’estetica di Chiara Ferragni. Questo dettaglio non è passato inosservato e suggerisce una continuità nel gusto di Damato, che punta su un’estetica essenziale ma con grande attenzione ai dettagli. La scelta di Irama di affidarsi a Damato potrebbe rivelarsi strategica, poiché il cantante è sempre alla ricerca di una cifra stilistica ben definita.

Sanremo 2025: una vetrina per il futuro

Il Festival di Sanremo rappresenta un’importante opportunità per Fabio Maria Damato, che ha recentemente fondato la sua società di consulenza, Brave. Dopo lo scandalo legato al “Pandoro gate”, il suo addio all’impero Ferragni ha segnato un nuovo inizio. Sanremo 2025 sarà un banco di prova cruciale per lui, un’occasione per costruire una carriera indipendente nel fashion system. Gli occhi sono puntati sugli outfit di Irama, che promettono di essere sotto i riflettori non solo per la musica, ma anche per lo stile. Con questa nuova avventura, Damato potrebbe aprire la strada a future collaborazioni con altri artisti e brand di alto profilo.