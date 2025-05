Il ritorno di Fabio Fazio

Dopo una pausa di due settimane, Fabio Fazio è pronto a tornare in onda con il suo amato talk show Che tempo che fa. L’appuntamento è fissato per domenica 4 maggio alle su Nove e in streaming su discovery+. La trasmissione promette di essere ricca di ospiti di primo livello, tra cui spiccano nomi noti del panorama italiano.

Ospiti d’eccezione: Francesco Totti ed Elodie

Tra i protagonisti più attesi della puntata ci sono sicuramente Francesco Totti ed Elodie. L’ex calciatore, simbolo della Roma e icona pop, riporterà sul palco l’emozione di un’epoca calcistica che ha fatto sognare milioni di tifosi. Totti non è solo un ex atleta, ma un personaggio che incarna la romanità e la passione per lo sport. Dall’altro lato, Elodie presenterà il suo nuovo album Mi ami mi odi, un lavoro che esplora i contrasti dell’amore, un tema che tocca profondamente il pubblico femminile.

Libri e musica: Ornella Vanoni e Roberto Saviano

Non mancheranno anche momenti di riflessione con ospiti come Ornella Vanoni e Roberto Saviano. La Vanoni, con il suo libro Vincente o perdente, invita a un’introspezione onesta, mentre Saviano, con L’amore mio non muore, affronta temi di grande attualità e impegno civile. Entrambi gli artisti porteranno sul palco storie che parlano di verità e di esperienze universali, rendendo la puntata non solo un momento di intrattenimento, ma anche di profonda riflessione.

La musica come protagonista

La musica avrà un ruolo centrale anche con la presenza degli Skunk Anansie, che presenteranno il loro nuovo brano Lost and Found. La band, capitanata da Skin, è nota per il suo stile unico e la capacità di affrontare temi complessi attraverso la musica. Questo segmento della puntata promette di essere un momento di grande energia e coinvolgimento.

Il Tavolo: leggerezza e divertimento

Infine, non può mancare il consueto appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo, dove il buonumore regna sovrano. Con la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi e altri volti noti, questo segmento porterà risate e spunti di riflessione leggeri, creando un’atmosfera familiare e accogliente. La presenza di nuovi volti come Sara Curtis, stella del nuoto italiano, arricchirà ulteriormente il cast, promettendo un finale conviviale e spensierato.

Non perdere l’appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti il 4 maggio su Nove, Nove.tv e discovery+, per una serata all’insegna dell’intrattenimento e della cultura.