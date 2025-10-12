Fabio Fazio e i Nuovi Ospiti di Che Tempo Che Fa: Scopri le Novità della Stagione!

Preparati per una nuova e coinvolgente stagione di "Che tempo che fa" con Fabio Fazio e ospiti eccezionali.

Il talk show più atteso della domenica sera, Che tempo che fa, si prepara a tornare in onda il 12 ottobre 2025. L’appuntamento è fissato per le 19:30 su Nove, ma sarà anche disponibile in streaming su Nove.tv e discovery+. Alla conduzione, come sempre, troviamo Fabio Fazio, affiancato dalla frizzante Luciana Littizzetto e dalla storica Filippa Lagerbäck, che hanno reso il programma un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Gli ospiti di punta della serata

Tra i nomi più attesi, spicca Annalisa, la talentuosa artista ligure che ha conquistato il pubblico con i suoi ultimi successi. Nell’episodio, presenterà il suo nuovo album intitolato Ma io sono fuoco, condividendo con i telespettatori i retroscena della sua creazione e la sua evoluzione musicale. Non mancherà l’occasione per un’esibizione dal vivo, che promette di incantare il pubblico presente in studio.

Il valore del ballo con Milly Carlucci

Un altro grande ospite sarà Milly Carlucci, la ben nota conduttrice di Ballando con le stelle. Milly discuterà della nuova edizione del programma di Rai1, evidenziando come il ballo rappresenti un linguaggio universale che unisce le persone. La sua capacità di rinnovarsi, pur mantenendo l’essenza del format, sarà uno dei temi centrali della sua partecipazione.

Umorismo e cinema sul palco

La comicità non mancherà di certo, con l’arrivo di Giorgio Panariello, che presenterà il suo nuovo tour teatrale E se domani….

Questo spettacolo, ricco di satira e riflessioni personali, offrirà al pubblico uno sguardo divertente e profondo sul passare del tempo e sui ricordi che ci accompagnano. Panariello è un volto familiare per gli spettatori di Fazio e porterà sicuramente un tocco di allegria al programma.

Il potere del cinema con Edoardo Leo

Non si può dimenticare la presenza dell’attore Edoardo Leo, che parlerà del suo ultimo film Per te, diretto da Alessandro Aronadio e in uscita il 17 ottobre.

Ispirato alla vera storia di Mattia Piccoli, un giovane Alfiere della Repubblica, il film affronta temi di empatia e impegno civile, dimostrando come il cinema possa dare voce a storie significative e toccanti.

I momenti iconici di Che tempo che fa

Il programma non sarebbe completo senza i suoi momenti distintivi. Come da tradizione, il professor Roberto Burioni fornirà il suo approfondimento scientifico, affrontando temi attuali e rilevanti. Inoltre, non mancherà la famosa letterina di Luciana Littizzetto, un appuntamento settimanale attesissimo che offre una dose di ironia e critica sociale.

Infine, la serata si concluderà con l’immancabile Tavolo, dove ospiti e amici di Fazio si riuniranno per condividere aneddoti, risate e momenti musicali in un’atmosfera informale e accogliente.

La data del 12 ottobre segna un evento imperdibile: Che tempo che fa promette di offrire interviste e momenti salienti disponibili anche su Nove.tv e discovery+, per chi desidera seguirli in streaming.