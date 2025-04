Un appuntamento fisso per gli italiani

La domenica sera è un momento speciale per gli italiani, un’occasione per rilassarsi e godere di un programma che unisce intrattenimento e cultura. Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, è diventato un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Con la sua formula vincente, il programma riesce a mescolare attualità, interviste e momenti di leggerezza, creando un’atmosfera unica che conquista il pubblico di ogni età.

Ospiti di calibro internazionale

Nella puntata del 13 aprile, Fazio avrà il piacere di ospitare nomi illustri del panorama culturale e cinematografico. Tra gli ospiti più attesi c’è Whoopi Goldberg, premio Oscar e icona del cinema mondiale. Con la sua ironia e il suo carisma, Goldberg si racconterà in un’intervista esclusiva, affrontando temi personali e professionali, oltre a discutere del suo impegno per i diritti civili. La sua presenza promette di arricchire la serata con aneddoti e riflessioni significative.

Il talento di Luca Guadagnino

Un altro ospite di spicco sarà Luca Guadagnino, uno dei registi italiani più acclamati degli ultimi anni. In occasione dell’uscita del suo ultimo film, Queer, ispirato al romanzo di William S. Burroughs, Guadagnino discuterà con Fazio del suo approccio creativo e della sua visione del cinema come strumento di esplorazione dei sentimenti. La sua capacità di raccontare storie complesse e profonde lo rende un interlocutore affascinante e stimolante.

Il sorriso di Giorgio Panariello

Non mancherà il divertimento con Giorgio Panariello, comico e attore che continua a reinventarsi. Con nuovi progetti teatrali e cinematografici all’orizzonte, Panariello porterà sul palco la sua energia contagiosa, parlando dei suoi personaggi più amati e del legame speciale con il pubblico italiano. La sua presenza sarà un momento di leggerezza e allegria, perfetto per bilanciare i temi più seri della serata.

Luciana Littizzetto e l’ironia sociale

Accanto a Fazio, l’immancabile Luciana Littizzetto chiuderà la prima parte del programma con la sua attesissima letterina. Con il suo stile inconfondibile, commenterà i fatti della settimana, offrendo spunti di riflessione attraverso l’ironia e la satira sociale. I suoi monologhi sono diventati un momento cult dello show, capaci di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Informazione e approfondimento

Oltre all’intrattenimento, Che tempo che fa conferma la sua vocazione informativa con rubriche di grande spessore. L’editoriale di Michele Serra e l’analisi di Edoardo Prati offriranno uno sguardo lucido sulle contraddizioni della nostra epoca. Inoltre, il professor Roberto Burioni fornirà un approfondimento scientifico su temi di salute pubblica, rendendo l’informazione accessibile e comprensibile per tutti.

Il Tavolo: il momento informale

Infine, come di consueto, si aprirà l’appuntamento con Il Tavolo, il segmento più informale del programma. Qui, ospiti fissi e personaggi a sorpresa si riuniranno per chiacchierare, scherzare e raccontare storie più leggere, creando un’atmosfera di convivialità e spensieratezza.