Everything everywhere all at once: trama, cast e uscita

Everything everywhere all at once: scopriamo di cosa parla, dove e quando vedere il nuovo film candidato a 11 premi Oscar.

Candidato ad 11 premi Oscar, tra cui Miglior Film, Everything, Everywhere All At Once è uno dei film più chiacchierati del momento. Diretto dai Daniels, ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert, è stato da subito apprezzato, tanto da ottenere il 95% di critiche positive su Rotten Tomatoes.

Scopriamo insieme la trama, il cast, dove e quando vedere questo film a dir poco bizzarro, surreale e psichedelico.

Everything, Everywhere All At Once: la trama

Il film è diviso in tre parti, ciascuna corrispondente a un segmento di titolo: Everything (parte 1), Everywhere (parte 2), All at once (parte 3). Ognuna di queste tre parti vede protagonista Evelyn Quan Wang, un’immigrata cinese trapiantata negli Stati Uniti d’America, che gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito Waymond.

Evelyn è una donna visibilmente provata dalla sua attività sull’orlo del fallimento. Inoltre deve quotidianamente subire degli scontri con il padre, che disapprova le sue scelte di vita. La sua esistenza viene però velocemente sconvolta. Dopo un incontro con l’ispettrice dell’IRS Deirdre Beaubeirdre, che accusava la coppia di aver evaso il fisco, Evelyn si ritrova improvvisamente sbalzata in una dimensione parallela: il multiverso. La protagonista scopre quindi di essere solo una versione di sé all’interno in un vasta rete di universi paralleli, e lei è l’unica che può salvarli dalla distruzione.

Quello creato dai Daniels è un multiverso completamente folle, bizzarro e colorato. Completamente rivoluzionario è l’utilizzo di una protagonista apparentemente normale, che conduce una vita alquanto piatta. Ma c’è di più: il luogo in cui Evelyn accede al multiverso è una comunissima stanza delle scope. Il colpo di scena può quindi nascondersi in un elemento pressoché normale o normalizzato.

Il Cast

Nata in Malesia nel 1962 da genitori cinesi, Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica ad essere nominata come Miglior attrice protagonista agli Oscar. Reduce dalla vittoria del Golden Globe come Migliore attrice in un film commedia o musicale, questo potrebbe essere l’anno di Michelle. Non da meno Ke Huy Quan, suo marito nel film, che ha ottenuto lo stesso premio, ma nella categoria Miglior attore non protagonista. Nei panni dell’ispettrice del fisco vediamo invece una Jamie Lee Curtis in un ruolo piuttosto inedito.

Quando e dove vederlo?

Uscito l’11 marzo 2022 nelle sale statunitensi, è arrivato in Italia solo a Ottobre dello stesso anno. Dopo il grande successo ai Golden Globes e le numerose candidature agli Oscar, però, la pellicola è tornata nei cinema italiani a partire dal 2 febbraio 2023. Ad oggi il film ha incassato 106 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratta del secondo migliore incasso americano dopo “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson.

Per chi preferisce godersi il film nella comodità di casa propria, invece, Everything, Everywhere All At Once in Italia sarà disponibile in streaming solo dopo l’uscita nelle sale. Attualmente, infatti, è possibile visionare su Prime Video solamente uno Speciale Oscar di 33 minuti contenente il commento dei registi, scene tagliate ed errori sul set, per un approfondimento ancora più intenso del film.

A dir poco folle e innovativo, “Everything Everywhere All At Once” non è soltanto un’esperienza cinematografica completamente irriverente e rapida nel mescolare generi, ma anche una vera e propria esperienza umana indagata nel profondo: tutti noi potremmo potenzialmente essere Evelyn.