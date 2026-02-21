Eugenie in vacanza sugli sci a Gstaad mentre il padre viene arrestato

Princess Eugenie è stata fotografata a Gstaad con Jack Brooksbank e i figli poche ore prima dell'arresto dell'ex principe Andrew; la famiglia reale mantiene un riserbo significativo

Principessa Eugenie è stata in Svizzera sugli sci il giorno prima dell’arresto dell’ex principe Andrew, accompagnata dal marito e dai figli. La notizia dell’arresto ha scosso la famiglia reale, ma alcuni membri erano lontani dalla scena quando sono arrivate le prime comunicazioni ufficiali. I familiari mantengono un alto grado di riservatezza sulla vicenda.

Spostamenti e reazioni

Fonti di stampa hanno ricostruito gli spostamenti della principessa e le reazioni dei parenti più stretti.

I resoconti sottolineano come la gestione pubblica della crisi familiare sia diventata un elemento centrale nelle cronache.

Dove si trovava Eugenie e chi l’accompagnava

I resoconti indicano che Eugenie stava trascorrendo una pausa invernale nel comprensorio di Gstaad. Testimoni oculari riferiscono che il 18 febbraio è stata vista a pranzo insieme al marito Jack Brooksbank, ai figli August (5 anni) e Ernest (3 anni), alla tata e ad alcuni amici.

Il gruppo è stato descritto come informale e poco appariscente; i presenti hanno evitato esposizioni pubbliche indossando abbigliamento da sci e giacche pesanti.

Un pranzo riservato tra le montagne

Secondo un commensale la famiglia si è accomodata all’interno del ristorante e ha consultato il menù con calma. La scena, definita lontana dall’attenzione mediatica, conferma l’intento di mantenere un profilo discreto durante la permanenza nel comprensorio.

Il contesto dell’arresto di Andrew

A seguito della permanenza discreta nel comprensorio, le autorità hanno proceduto all’arresto dell’ex duca di York. L’operazione è collegata a documenti emersi nell’ambito del caso Epstein.

Le accuse riguardano presunte irregolarità commesse durante il periodo in cui Andrew svolgeva incarichi ufficiali come inviato commerciale. In base alle disposizioni investigativa, sono state eseguite perquisizioni nelle residenze collegate all’ex principe.

Le ispezioni hanno interessato in particolare Wood Farm e la Royal Lodge, dove la polizia ha effettuato controlli e acquisito materiale ritenuto rilevante per le indagini.

Le autorità hanno dichiarato che le indagini proseguiranno per chiarire le responsabilità.

Reazioni dentro la famiglia

In seguito all’annuncio che le indagini proseguiranno, la famiglia reale ha preso posizioni ufficiali e private. Il sovrano ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui ha affermato che la legge deve seguire il suo corso, esprimendo preoccupazione per gli eventi e la volontà di rispettare il procedimento giudiziario.

Altri membri della famiglia hanno mantenuto un profilo riservato. L’ex moglie Sarah Ferguson e la principessa Beatrice non erano presenti nelle residenze al momento dell’arresto, circostanza che ha attirato l’attenzione dei media ma non è stata accompagnata da commenti ufficiali.

Cosa sappiamo sulle condizioni emotive della famiglia

Fonti vicine alla famiglia descrivono un clima di forte tensione emotiva. La notizia è stata definita «catastrofica» per i legami personali di Andrew. Secondo gli informatori, le ripercussioni ricadono anche sul benessere delle figlie. Non vi sono dichiarazioni ufficiali delle principesse; gli ambienti privati segnalano che entrambe sono in difficoltà dopo gli sviluppi. La famiglia privilegia la gestione riservata della vicenda, evitando esposizioni pubbliche.

Assenza di commenti pubblici e possibile rientro

Non è stato reso noto quanto tempo Eugenie sia rimasta in Svizzera dopo l’arresto né se abbia fatto immediato rientro nel Regno Unito. La scelta di non rilasciare commenti sottolinea la volontà di affrontare la situazione lontano dai riflettori. I media continuano a monitorare le tempistiche degli spostamenti e le decisioni della famiglia, che potrebbero emergere nei prossimi aggiornamenti.

In coerenza con i monitoraggi mediatici, la presenza di Eugenie a Gstaad evidenzia la netta separazione tra la sfera privata dei membri reali e l’esposizione pubblica di fatti di rilevanza giudiziaria. L’episodio è attualmente oggetto di indagine e il prosieguo della inchiesta definirà i prossimi sviluppi e le eventuali reazioni ufficiali.