Barbie ha puntato sull’empowerment femminile, ispirando una sua bambola all’imprenditrice italiana Cristina Fogazzi alias L’Estetista cinica.

Barbie e l’inclusività

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021 è nata la bambola One Of A Kind Estetista Cinica.

Il brand Barbie negli ultimi tempi ha scommesso e puntato molto sulle donne e sull’empowerment femminile, abbattendo gli stereotipi di genere che avevano caratterizzato i loro prodotti negli anni ’90 e inizio 2000. Non più una Barbie bionda con vestiti da principessa, magrissima e che aspetta il principe azzurro. I nuovi modelli cui si ispirano le Barbie sono donne intraprendenti, che prendono in mano la loro vita. Soprattutto Barbie ha voluto promuovere l’inclusività con vari progetti, tra cui una bambola calva e una con vitiligine. Le bambine delle nuove generazioni potranno avere riferimenti morali più giusti.

Ciò anche nei loro giochi, ispirandosi a modelli di donna forte e che può riuscire ad avverare i suoi sogni.

Barbie Estetista Cinica

Nel segno dell’inclusività erano nate le Barbie Bebe Vio, l’atleta paralimpica; la Barbie Zendaya, l’attrice di Euphoria e Malcom e Marie; la Barbie Ashley Graham, modella curvy. Ad aggiungersi a questi prodotti è la Barbie Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, imprenditrice italiana del settore dei cosmetici che si è imposta a livello internazionale.

La Barbie Estetista Cinica vuole comunicare a tutte le bambine che ogni donna può realizzare i suoi sogni e fare quello che vuole, abbattendo il muro dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Su Instagram, Cristina Fogazzi ha condiviso un post nel quale esprime tutta la sua gratitudine e i valori che vuole trasmettere la bambola ispirata a lei: