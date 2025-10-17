Esplorare gli elementi biologici alla base delle difficoltà nella perdita di peso

Quando si parla di perdita di peso, molti pensano che sia una questione di forza di volontà. Tuttavia, per molte persone, la biologia gioca un ruolo fondamentale in questo processo. Se si allena regolarmente e si segue una dieta equilibrata, ma non si vedono risultati, è opportuno considerare il metabolismo da una prospettiva medica.

Gli esperti affermano che esistono chiari indicatori che suggeriscono che le modifiche allo stile di vita potrebbero non essere sufficienti.

Qui entra in gioco la terapia medica per la perdita di peso.

Trattare l’obesità come una malattia cronica

Il dottor Grunvald sottolinea l’importanza di considerare l’obesità come una malattia metabolica cronica, similmente al diabete o all’ipertensione. “È fondamentale trattare la propria obesità come una malattia cronica, non solo come un obiettivo di perdita di peso”, afferma il medico. Per molte persone che utilizzano farmaci come i GLP-1, è essenziale essere pronti ad assumerli a lungo termine e non solo per un breve periodo.

Identificare i problemi legati al peso

Il primo passo per affrontare la questione, secondo il dottor Grunvald, è stabilire se il peso eccessivo sta causando dei problemi. “Ci sono tre elementi da considerare: il primo riguarda le complicazioni metaboliche come la resistenza all’insulina, il diabete, il fegato grasso o l’ipertensione. Il secondo riguarda le problematiche biomeccaniche, come dolori articolari o apnea del sonno. Infine, ci sono gli aspetti funzionali o psicologici, se il proprio peso interferisce con la qualità della vita, il proprio umore o il lavoro”.

Quando i cambiamenti nello stile di vita non bastano

In un mondo dove il cibo è progettato per favorire l’eccesso, il dottor Kahn avverte che, sebbene dieta ed esercizio siano essenziali, per molte persone non sono più sufficienti. “Lo stress altera gli ormoni, la mancanza di sonno provoca resistenza all’insulina e le tossine ambientali influenzano il metabolismo. Quando qualcuno si impegna a fare tutto nel modo giusto ma continua a lottare, è spesso un chiaro segnale che la biologia, non la forza di volontà, è l’ostacolo principale”.

Segnali di allerta precoce

Se si hanno alti livelli di insulina a digiuno, PCOS o accumulo di grasso viscerale, il dottor Kahn suggerisce che questi possono essere segni di avvertimento precoci. “Quando qualcuno mostra i primi segni di uno squilibrio metabolico, come il grasso viscerale o la disfunzione ormonale, è tempo di andare oltre lo stile di vita e considerare un approccio medico mirato”.

Valutazione e monitoraggio della salute

Prima di iniziare un programma, il dottor Kahn consiglia un test completo: “Inizio con misurazioni di glucosio a digiuno, insulina, A1C, test lipidici avanzati, funzionalità epatica e renale, pannelli ormonali e profilo nutrizionale. Rivediamo ogni tre o quattro mesi per assicurarci che il corpo risponda in modo sicuro”. È fondamentale trovare un fornitore qualificato che personalizzi la cura, monitori i progressi e gestisca con attenzione gli effetti collaterali.

“L’obiettivo non è solo la perdita di peso”, afferma il dottor Kahn. “Si tratta di ottimizzare la salute a lungo termine, migliorando la sensibilità all’insulina, riducendo l’infiammazione, migliorando l’energia e prevenendo le malattie”.

Il dottor Grunvald aggiunge: “Questi farmaci possono essere trasformativi, ma solo se si è pronti a considerarli come parte di una strategia a lungo termine per una salute migliore”.