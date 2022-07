Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: trama e cast

Questa sera, venerdì 1 luglio, in prima serata su Rai 4, andrà in onda il film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, con un cast d’eccezione. Il sequel Escape Plan vedrà Sylvester Stallone alle prese con un nuovo team.

Escape Plan 2- Ritorno all’inferno, film con Sylvester Stallone

La prima serata di venerdì 1 luglio sarà piena di azione. Su Rai 4 andrà in onda il film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, il sequel di Escape Plan. Tra i protagonisti non ci sarà più Arnold Schwarzenegger, ma sarà presente Sylvester Stallone, rimasto solo a cercare di scappare da una prigione, con un nuovo team davvero d’accezione, come 50 Cent e Dave Bautista. Il film, distribuito da M2 Pictures, in collaborazione con Italian International Film, co-produzione USA-Cina, ha incassato ben 800 mila dollari in Italia.

Negli Usa è uscito solo on demand e dvd, con un divieto ai minori di 17 anni. Un film da non perdere, con una trama che si sviluppa attraverso moltissimi effetti speciali, a tratti addirittura eccessivi, in una sceneggiatura scarsa di momenti leggeri, ma piena di frenesia d’azione. Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno è presente in streaming nel catalogo di Rai Play e nel catalogo di Amazon Prime Video. Si può trovare a noleggio su Chili e Google/Youtube e disponibile all’acquisto su Apple Tv, Rakuten Tv e TIMVision.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: la trama

Escape Plan 2 racconta la storia di Ray Breslin che, qualche hanno dopo essere evaso da una prigione da cui era praticamente impossibile scappare, ha deciso di assumere un nuovo team di esperti di massima sicurezza, per riprendere a controllare le misure di sicurezza delle prigioni. Shu, maestro di wing chun, viene improvvisamente portato e rinchiuso in una prigione davvero terribile, particolarmente pericolosa, che viene chiamata Ade. Sembra davvero impossibile fuggire da quel carcere, ma Breslin deciderà di tentare di accedervi per riuscire a salvarlo. La prigione è un covo tecnologico e ha coordinate geografiche che cambiano nel tempo. I prigionieri sono costretti a combattere tra loro. Breslin si farà aiutare da Trent De Rosa e tenterà in tutti i modi di salvarlo.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: curiosità

La pellicola è il sequel del film Escape Plan – Fuga dall’inferno, uscito nel 2013. Negli Stati Uniti, nonostante l’eccellente cast, il film non ha riscontrato il successo sperato. Di fronte ad un budget stimato intorno ai venti milioni di dollari, ne ha incassati solo quattordici milioni. È già stato annunciato il terzo film di questa saga, che si intitolerà Escape Plan 3 – La tana del diavolo. Nel cast del terzo episodio dovrebbero essere confermati 50 Cent, Dave Bautista, Sly e Jamie King.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno: il cast

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, con la regia di Steven C. Miller e la sceneggiatura di Miles Chapman, ha un cast con alcuni nomi molto amati. Ecco l’elenco: