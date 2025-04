Un padre dal cuore grande

Ermal Meta, noto cantautore di origini albanesi, ha recentemente condiviso un aspetto della sua vita privata che ha colpito molti: la sua esperienza come padre. Sebbene l’arrivo della piccola Fortuna, avvenuto nel giugno 2024, sia stato accolto con gioia, Meta ha rivelato di essere già papà di due bambine adottive, un segreto che ha custodito per anni. Questa storia di amore e dedizione si intreccia con il suo passato e il suo legame con l’Albania, un paese che ha segnato profondamente la sua vita.

Un amore inaspettato

La scoperta della paternità per Meta è avvenuta in modo inaspettato. Durante il suo lavoro in una casa famiglia in Albania, ha incontrato due ragazze che, a causa delle loro difficili storie, hanno catturato il suo cuore. “Ho capito di essere diventato il loro padre nel momento in cui sono andate via”, ha dichiarato il cantante, sottolineando il profondo legame che si è instaurato. Nonostante non fosse possibile procedere legalmente con l’adozione, il sentimento di paternità era già ben radicato nel suo cuore.

Il ricongiungimento della famiglia

Nel giugno 2025, le due ragazze compiranno 18 anni e potranno finalmente lasciare l’orfanotrofio per unirsi a Meta e alla sua compagna Chiara Sturdà a Roma. “Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze”, ha affermato Meta, esprimendo la sua gioia per il ricongiungimento. La piccola Fortuna avrà così due sorelle pronte a prendersi cura di lei, creando una famiglia allargata ricca di amore e affetto. Questo nuovo capitolo della loro vita rappresenta un lieto fine per una storia che ha avuto inizio in un contesto difficile, ma che ora si trasforma in un’opportunità di felicità e condivisione.