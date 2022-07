Emergenza migranti, l’hotspot di Lampedusa ormai è al collasso e gli ultimi 15 sbarchi hanno messo in ginocchio la struttura già piena. Quei quindici sbarchi avevano condotto al salvataggio di un totale di 411 migranti. E si tratta di salvataggi che sono avvenuti nelle ultime ore, fra la notte appena trascorsa e la mattinana, con la conseguenza che il centro di raccolta in provincia di Agrigento sta esplodendo.

Hotspot di Lampedusa ormai è al collasso

Nelle ore precedenti c’erano stati un totale di 13 approdi con poco meno di 350 persone. L’hotspot ha adesso 1.184 ospiti ed è di nuovo in piena emergenza dopo la “raffica di soccorsi al largo della più grande delle isole Pelagie” (Ansa). Non solo, ad incrementare il numero sono stati anche gli approdi di numerosi barchini che sono riusciti a raggiungere la terraferma fra Cala Pisana e molo Madonnina.

In 1184 dove ne potrebbero stare circa 350

Per ora non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura di prima accoglienza che ha una capienza massima di 350 posti. Lo scorso 11 luglio il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino aveva annunciato lo svuotamento del centro. Il primo cittadino lo aveva detto tramite alcune dichiarazioni riportate da Ansa: “I migranti, ben seicento, che verranno imbarcati sulla nave San Marco della Marina militare, verranno portati a Porto Empedocle”.

E Maria Rita Cocciufa, prefetto di Agrigento, aveva messo in cantiere “un’operazione straordinaria di pulizia della struttura”.