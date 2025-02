Scopri come ricreare il look da diva di Elodie con i prodotti giusti.

Un’esibizione da sogno

Elodie ha nuovamente conquistato il pubblico con la sua performance a Sanremo 2025, non solo per il brano “Dimenticarsi alle 7”, ma anche per il suo look mozzafiato. La cantante, con i suoi lunghi capelli neri e un make-up impeccabile, ha dimostrato di essere una vera diva. Il suo fascino magnetico ha catturato l’attenzione di tutti, rendendo la sua esibizione indimenticabile.

Il segreto del suo make-up

Il trucco che ha reso Elodie così affascinante è stato realizzato da Mr Daniele, un esperto del settore. Il fondotinta scelto per l’occasione è il L’Oréal Paris fondotinta Liquido Infaillible 32H, un prodotto che promette una coprenza perfetta e una tenuta fino a 32 ore. Questo fondotinta è ideale per affrontare le luci del palco e la tensione di un evento così prestigioso come Sanremo. La sua formula waterproof e idratante lo rende adatto a ogni tipo di pelle, anche le più sensibili.

Come ottenere il look di Elodie

Per ricreare il look di Elodie, è fondamentale partire da una base impeccabile. Il fondotinta Infaillible, disponibile in 27 tonalità, si adatta a ogni carnagione e garantisce un aspetto luminoso e fresco. Per applicarlo, basta agitare la confezione e stenderlo su viso e collo con un pennello o una spugnetta. La sua formula leggera e traspirante, arricchita con micro-perle e vitamina C, assicura un risultato naturale e duraturo.

Inoltre, il fondotinta offre una protezione solare SPF 25, fondamentale per proteggere la pelle dai raggi UV. Le recensioni degli utenti lodano la sua capacità di coprire le imperfezioni e di mantenere un aspetto fresco anche dopo ore di utilizzo. Questo lo rende un prodotto perfetto non solo per eventi speciali, ma anche per l’uso quotidiano.

Un prodotto da non perdere

Attualmente, il fondotinta Infaillible è disponibile a un prezzo scontato su Amazon, rendendolo un'opzione accessibile per tutte le beauty addicted. Non perdere l'occasione di provare questo prodotto che ha contribuito a rendere Elodie una vera icona di bellezza sul palco di Sanremo.