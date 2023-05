La 68esima edizione dei David di Donatello ha visto protagonista Elodie. La cantante ha trionfato nella categoria migliore canzone originale grazie al brano Proiettili contenuto nel film Ti mangio il cuore, dove ha debuttato anche come attrice.

Elodie trionfa ai David di Donatello 2023

La notte più attesa nel mondo del cinema italiano è finalmente arrivata. Ieri, mercoledì 10 maggio, si è tenuta la premiazione dei David di Donatello 2023 negli Studi Lumina a Roma. L’evento è stato trasmesso su Rai 1 ed è stato presentato dal conduttore televisivo Carlo Conti, affiancato dalla giovane attrice italiana Matilde Gioli. A trionfare nella categoria migliore canzone originale è stata Elodie. La cantante, incredula ed entusiasta, ha rivelato:

«Sono molto emozionata, non me lo aspettavo, ma perché io non vinco mai. L’importante però non è vincere, ciò che importa è fare le cose con amore e incontrare belle persone e io ne ho incontrate tante. Grazie per avermi dato questa possibilità»

Candidati insieme a lei anche Marco Mengoni con Caro amore lontanissimo dalla pellicola Il colibrì, Diodato con Se mi vuoi da Diabolik – Ginko all’attacco!, Stefano Bollani con Culi culagni da Il pataffio e il trio composto da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini con il brano La palude dal film Margini.

Proiettili di Elodie, il brano vincitore dei David di Donatello 2023

Il brano è prodotto da Joan Thiele, produttrice e co-autrice con Emanuele Triglia, che ne hanno curato la scrittura insieme a Elisa. Il singolo è la colonna sonora di Ti mangio il cuore, film del 2022 di Pippo Mezzapesa in cui Elodie ha debuttato come attrice protagonista.

Il look di Elodie

In occasione di questo speciale evento, Elodie ha indossato una creazione realizzata da Pierpaolo Piccioli, stilista della maison Valentino. Un modello nero completamente trasparente, con lingerie in vista, impreziosito da rouches e balze. Inoltre, il vestito è caratterizzato da un lungo mantello con fiocco al collo. Ha poi completato con preziosi gioielli firmati Tiffany&Co e scarpe con il tacco nere. Per curare il suo look si è affidata, ancora una volta, allo stylist Lorenzo Posocco.