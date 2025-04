Un allenamento fuori dagli schemi

Elisabetta Gregoraci, la famosa showgirl calabrese, ha recentemente sorpreso i suoi fan rivelando alcuni aspetti inaspettati della sua routine di allenamento. Contrariamente a quanto si possa pensare, non frequenta la palestra. La sua filosofia è semplice: allenarsi a casa per un massimo di 15-20 minuti al giorno. Questo approccio le consente di mantenere una forma fisica invidiabile, senza dover affrontare il caos delle palestre affollate. La Gregoraci dimostra che è possibile ottenere risultati anche con un allenamento breve e mirato, sfruttando al meglio il tempo a disposizione.

Il rapporto con il cibo

Un altro aspetto che Elisabetta ha condiviso è il suo rapporto con il cibo. La showgirl non ha limiti a tavola e non nasconde la sua passione per il cioccolato. Tuttavia, ha imparato a conoscere il suo corpo e a gestire le sue voglie. Questo equilibrio le ha permesso di affrontare anche momenti difficili, come la sua esperienza di emotional eating, dove il cibo diventava una risposta allo stress. Con il tempo, ha imparato ad ascoltare se stessa e a trovare un equilibrio sano tra piacere e nutrizione.

La maternità e il cambiamento del corpo

Elisabetta ha anche parlato della sua esperienza durante la gravidanza, quando ha guadagnato 26 kg. Ha abbracciato le sue curve e ha apprezzato il cambiamento del suo corpo. Rimettersi in forma dopo la gravidanza è stata una sfida, ma è riuscita a farlo in soli tre mesi, dimostrando che la determinazione e l’amore per se stessa sono fondamentali. La sua storia è un esempio di come ogni donna possa affrontare le trasformazioni del corpo con positività e accettazione.

Il nuovo progetto: Amaty

Per condividere il suo percorso di benessere, Elisabetta ha lanciato un nuovo progetto chiamato Amaty, un’app dedicata a chi desidera intraprendere un viaggio di benessere totale. Attraverso questa piattaforma, i suoi fan potranno seguire i suoi consigli e scoprire nuovi modi per prendersi cura di sé. Elisabetta si propone di essere una guida per chi cerca un equilibrio tra corpo e mente, offrendo supporto e ispirazione.

Con la sua autenticità e il suo approccio sincero, Elisabetta Gregoraci continua a ispirare molte donne, dimostrando che il vero benessere parte dall’amore per se stessi e dalla consapevolezza delle proprie esigenze.