Una festa da sogno tra amici e famiglia

Elisabetta Gregoraci ha recentemente festeggiato il suo 45esimo compleanno in un modo che solo lei sa fare: con un party esclusivo a Saint Moritz, in Svizzera. La location scelta è stata il famoso Billionaire, il locale di proprietà del suo ex marito Flavio Briatore. Questo evento ha visto la partecipazione di amici intimi e della sua famiglia, creando un’atmosfera di gioia e celebrazione.

Un look scintillante per un compleanno speciale

Per l’occasione, la showgirl calabrese ha indossato un elegante vestitino nero che ha messo in risalto la sua bellezza e il suo stile inconfondibile. Con un sorriso radioso, Elisabetta ha accolto gli ospiti, tra cui non poteva mancare suo figlio Nathan Falco, che sta studiando in Svizzera. La serata è stata caratterizzata da risate, musica e momenti indimenticabili, culminando con l’arrivo di una torta gigante decorata con 45 candeline, simbolo di un traguardo importante.

Un compleanno ricco di emozioni e sorprese

La torta, con la scritta “Cioccolato, caos e sogni dal 1980”, ha rappresentato perfettamente lo spirito vivace di Elisabetta. Tuttavia, nonostante la gioia della serata, si è notata l’assenza di Tomas Talin, il presunto nuovo amore della showgirl. Sebbene le voci su una relazione tra i due circolino da mesi, non ci sono conferme ufficiali. Lo scorso anno, Elisabetta aveva dichiarato di essere tornata single dopo la fine della sua storia con Giulio Fratini, lasciando i fan curiosi riguardo alla sua vita sentimentale attuale.

In ogni caso, il compleanno di Elisabetta Gregoraci è stato un evento da ricordare, un momento di celebrazione che ha messo in luce non solo il suo successo professionale, ma anche la sua capacità di circondarsi di affetti sinceri e di vivere la vita con entusiasmo.