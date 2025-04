Un pomeriggio di emozioni e racconti

Il programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, continua a sorprendere il pubblico con ospiti di grande spessore. Nella puntata del 13 aprile, il salotto di Canale 5 si prepara ad accogliere due icone del panorama musicale e televisivo italiano: Patty Pravo ed Elisabetta Gregoraci. Entrambe le donne, con storie uniche e affascinanti, porteranno sul palco le loro esperienze di vita, tra successi e sfide personali.

Patty Pravo: un viaggio tra musica e libertà

Patty Pravo, la storica cantante che ha segnato la musica italiana sin dagli anni ’60, si racconterà in un’intervista che promette di essere intensa e rivelatrice. Con il suo stile inconfondibile e la sua voce unica, parlerà della sua carriera, delle scelte artistiche che l’hanno portata a diventare un simbolo di libertà e indipendenza. La sua recente canzone, Ho provato tutto, scritta da Francesco Bianconi, rappresenta un nuovo capitolo della sua vita artistica. “Sono single, ma va bene così”, afferma Patty, esprimendo la sua filosofia di vita e la sua determinazione a vivere secondo le proprie regole.

Elisabetta Gregoraci: tra famiglia e nuovi progetti

Elisabetta Gregoraci, showgirl e imprenditrice, tornerà a Verissimo per condividere un momento di grande sincerità. Racconterà i suoi ultimi mesi, caratterizzati da importanti cambiamenti sia professionali che personali. Il suo legame con il figlio Nathan Falco sarà al centro della conversazione, così come le sue esperienze nel mondo dello spettacolo e della vita sentimentale, spesso sotto i riflettori. Con la guida esperta di Silvia Toffanin, Elisabetta avrà l’opportunità di esprimere la sua vera essenza, lontano dalle etichette e dai pregiudizi.

Francesca Tocca e il ritorno a Amici

Un altro momento clou della puntata sarà l’intervento di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici, che condividerà la sua storia di rinascita dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo. La sua esperienza di separazione dal marito Raimondo Todaro e il ritorno nella scuola di Maria De Filippi rappresentano un nuovo inizio per lei, un’opportunità per riscoprire se stessa e la sua passione per la danza.

Un’intervista doppia con Licia Colò

Infine, per la prima volta nel salotto di Verissimo, ci sarà Licia Colò, accompagnata da sua figlia Liala. Questo incontro speciale promette di regalare emozioni autentiche, esplorando il legame madre-figlia e le differenze generazionali. Licia, storica conduttrice di programmi naturalistici, parlerà del suo percorso professionale e della sua visione del mondo, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e personale.

Con un mix di storie di vita, musica e emozioni, la puntata di Verissimo del 13 aprile si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di gossip e cultura pop.