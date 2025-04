Scopri il look casual e sensuale della showgirl, simbolo di tendenze primaverili.

Un ritorno alla ribalta con stile

Elisabetta Canalis, la celebre showgirl italiana, ha nuovamente catturato l’attenzione dei media con un look primaverile che promette di diventare un trend. Dopo un periodo di incertezze sentimentali, la Canalis è tornata a Los Angeles, dove ha sfoggiato un outfit che combina casualità e sensualità. La scelta di un total denim, firmato dal brand italiano Darkpark, ha messo in risalto la sua silhouette, mentre un bikini verde oliva, in linea con le tendenze della primavera 2025, si nascondeva sotto la maxi camicia.

Un look che fa tendenza

La mise di Elisabetta, composta da jeans a vita bassa e una camicia coordinata, è stata condivisa su Instagram, dove ha ricevuto numerosi apprezzamenti. Le ballerine nere, decorate con borchie e abbinate a calzini glitterati, hanno completato un look che è sia pratico che chic. Questo outfit non solo esprime il suo stile personale, ma rappresenta anche un nuovo modo di interpretare la moda primaverile, rendendola accessibile e desiderabile per tutte le donne.

Nonostante le voci di una presunta crisi con il compagno Georgian Cimpeanu, le immagini condivise sui social mostrano una coppia affiatata, impegnata in sessioni di allenamento insieme. Questo sembra smentire le speculazioni di un tradimento, suggerendo piuttosto che i due abbiano trovato un nuovo equilibrio. La Canalis, con il suo stile audace e la sua personalità forte, continua a essere un’icona di moda e un punto di riferimento per molte donne, dimostrando che la bellezza e la forza possono coesistere.