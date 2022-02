In moltissimi sin dalla prima messa in onda di Sanremo 2022 hanno notato che nello spot realizzato per incentivare il turismo in Liguria, mandato in onda ogni sera come intermezzo durante il Festival di Sanremo, a fare da testimonial c’è Elisabetta Canalis le cui origini notoriamente non sono liguri ma sarde.

Non sono quindi mancate le domande sul perché sia stata scelta proprio la showgirl per rappresentare la Regione. Domande a cui ha prontamente risposto il governatore Giovanni Toti. Ecco cosa ha detto e cosa ha dichiarato poi anche la stessa Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis testimonial della Liguria

Come dicevamo, Elisabetta Canalis è la nuova testimonial della Regione Liguria nello spot realizzato per incentivare il turismo per le prossime stagioni. Come tutti ormai sappiamo, l’ex velina che ormai con marito e figlia vive in pianta stabile a Los Angeles dove gestisce anche una palestra, ha origini sarde e proprio per questo motivo in molti si sono domandati il perché di questa scelta particolare per rappresentare la Liguria.

A rispondere e a fermare così il chiacchiericcio inutile sul web, ci ha pensato proprio Giovanni Toti, presidente della Regione, che ha spiegato che la scelta di Elisabetta Canalis come volto di questa campagna rispecchia la volontà di mettere in risalto tutte quelle figure che, a prescindere dalle proprie origini, hanno un legame speciale proprio con la Liguria. Ma entriamo più nel dettaglio.

Il rapporto di Elisabetta Canalis con la Liguria

Anche la showgirl, che non è certo un volto nuovo per il Festival di Sanremo, ha tenuto a spiegare cosa la lega a questa particolare terra. Stando alle sue parole, la Liguria è il luogo in cui ha fatto quella che ha etichettato come l’esperienza più importante della sua carriera, quella del Festival appunto.

Ricordiamo infatti che la Canalis ha preso parte alla kermesse accanto a Gianni Morandi, Belen Rodriguez e il duo Luca e Paolo nell’edizione del 2011. Nello stesso periodo tra l’altro, la showgirl appassionata di fitness è stata anche fidanzata con l’attore hollywoodiano George Clooney, che non ha mai fatto mistero del suo amore per l’Italia.

Liguria, una Regione che ha tanto da offrire

La Canalis ha poi aggiunto altre motivazioni che spiegano il suo amore per la Liguria, una delle tantissime Regioni italiane che offrono tantissimo a livello di paesaggi e non solo.

È infatti molto famosa anche per la qualità del cibo che offre e sono tantissime le sue specialità come la focaccia di Recco, il pesto genovese, i baci di Alassio e così via.

Anche questa è inclusività

Al di là delle critiche sterili che lasciano il tempo che trovano e delle battute che possono nascere sui soical, quella avuta dal governatore è una bellissima idea che rappresenta un vero e proprio gesto di apertura.

L’idea di raccontare la Regione attraverso lo sguardo di chi magari non ha vissuto la Liguria sin dalla nascita, ma che per un motivo o per un altro ha finito per innamorarsene, si può considerare come un vero gesto di inclusività.