La separazione inaspettata

Elisabetta Canalis, nota showgirl e ex velina, ha recentemente fatto ritorno in Italia, ma questa volta senza il suo compagno Georgian Cimpeanu. La notizia della loro rottura ha colto di sorpresa molti fan, poiché la coppia sembrava affiatata e felice. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione, che durava da circa due anni, sarebbe giunta al termine a causa di motivi interni e non per l’intervento di una terza persona, come inizialmente si pensava.

Indizi sui social e voci di tradimento

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato la notizia, sottolineando che Elisabetta ha smesso di seguire Georgian su Instagram, un gesto che ha sollevato molte domande. Inoltre, si vocifera che la rottura possa essere stata influenzata da messaggi compromettenti trovati sul cellulare di Cimpeanu, che avrebbero coinvolto una giovane modella, Jessica Michel Serfaty. Queste rivelazioni hanno alimentato le speculazioni su un possibile tradimento da parte del campione di kickboxing.

Il legame tra Elisabetta e Georgian

La storia d’amore tra Elisabetta e Georgian era iniziata dopo la fine del matrimonio della showgirl con il chirurgo Brian Perri, padre della sua unica figlia, Skyler Eva. Entrambi condividevano una passione per la kickboxing, sport che praticano regolarmente. Nonostante la differenza di età di 14 anni, i due sembravano affiatati e complici. Cimpeanu aveva persino dichiarato in un’intervista che la differenza di età non era un problema, poiché Elisabetta sembrava molto più giovane.

Il futuro di Elisabetta Canalis

Attualmente, Elisabetta sembra concentrata sulla sua carriera e sulla sua vita da madre. Fonti vicine all’ex velina hanno confermato che ora i suoi pensieri sono rivolti esclusivamente alla figlia. La rottura con Georgian Cimpeanu rappresenta un nuovo inizio per lei, che ha dimostrato di essere una donna forte e indipendente. La sua carriera nel mondo dello spettacolo continua a prosperare, e i fan sono curiosi di vedere quali saranno i suoi prossimi passi.