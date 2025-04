Rottura o solidità? La verità dietro i rumor

Negli ultimi giorni, i media hanno alimentato voci di crisi tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, ma la realtà sembra essere ben diversa. La showgirl sarda, attualmente impegnata in un progetto lavorativo in Italia, ha condiviso sui social un video che la ritrae mentre si allena con il suo compagno, smentendo così le speculazioni su una presunta separazione. I due, che vivono a Los Angeles, hanno dimostrato di essere più uniti che mai, nonostante le distanze temporanee dovute agli impegni professionali.

Un amore che supera le difficoltà

Elisabetta e Georgian, entrambi molto attivi sui social, hanno sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla loro vita privata. Le voci di una rottura sono emerse in seguito a un viaggio di lavoro della Canalis in Italia, dove alcuni hanno interpretato la sua assenza come un segnale di crisi. Tuttavia, la verità è che la coppia ha affrontato insieme le sfide quotidiane, e le immagini condivise sui social dimostrano un legame profondo e autentico. La presenza di Josie, il cane adottato da Georgian, e la figlia di Elisabetta, Skyler Eva, nelle storie Instagram, evidenziano ulteriormente la loro vita familiare serena e affiatata.

La vita quotidiana di una coppia famosa

Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing e personal trainer, ha trovato il suo equilibrio tra lavoro e vita privata, dedicando tempo sia alla carriera che alla sua relazione con Elisabetta. Recentemente, ha trascorso del tempo con amici a El Salvador, dove ha praticato surf, prima di tornare a Los Angeles per continuare a lavorare e godersi la vita sulla spiaggia di Malibu. La coppia, quindi, non solo resiste alle pressioni esterne, ma continua a costruire una vita insieme, dimostrando che l’amore può superare qualsiasi ostacolo.