Un annuncio che ha emozionato i fan

La dolce attesa di Elisa Visari ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che seguono con entusiasmo ogni aggiornamento. L’attrice, fidanzata con Andrea Damante, ha recentemente condiviso nelle sue IG Stories il suo pancione, rivelando dettagli sulla gravidanza. La data prevista per il parto è fissata per il 18 settembre, giorno speciale che coincide con il suo compleanno. Un momento di gioia che ha unito la coppia in un’esperienza unica e indimenticabile.

Un maschietto in arrivo

Elisa ha svelato che aspetta un maschietto, e la notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. La giovane attrice ha confessato di non aver ancora sentito il bambino muoversi, ma è fiduciosa che accadrà presto, dato che è alla 17esima settimana di gestazione. La coppia sta già pensando al nome, con una rosa di quattro o cinque opzioni, ma non hanno ancora preso una decisione definitiva.

Le emozioni di Andrea Damante

Il futuro papà, Andrea Damante, sembra essere al settimo cielo. Elisa ha raccontato che lui è molto apprensivo e si preoccupa costantemente per la sua salute e quella del bambino. “Andrea è contentissimo. E’ già impazzito”, ha dichiarato, aggiungendo che il compagno è già proiettato verso il futuro, pensando a come arredare la cameretta del piccolo, con un tema dedicato all’Inter. Un aspetto divertente è che Andrea la sveglia di notte per ricordarle di bere e mangiare, dimostrando così il suo amore e la sua premura.

Preparativi e acquisti per il piccolo

La coppia ha già iniziato a prepararsi per l’arrivo del loro bambino, acquistando vestitini e accessori. Questo periodo di attesa è caratterizzato da emozioni forti e da una grande voglia di scoprire il nuovo membro della famiglia. I fan sono curiosi di sapere come procederanno i preparativi e quali altre sorprese riserverà la gravidanza di Elisa.