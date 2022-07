Pronta a tornare in televisione, Elisa Isoardi ha vuotato il sacco sul presunto flirt con Raimondo Todaro. La conduttrice ha ammesso che lei e l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle non si sentono più. Cosa c’è stato davvero tra loro?

Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro

Intervistata da Leggo, Elisa Isoardi ha parlato della nuova avventura televisiva che la attende tra qualche mese. Dopo qualche tempo di assenza, la Rai l’ha richiamata in squadra per assegnarle il format Vorrei dirti che, in onda sul secondo canale della televisione di Stato. Elisa non vede l’ora di tornare al lavoro, anche perché ha ammesso che il nuovo programma è perfetto per lei. Nel frattempo, però, la Isoardi ha parlato anche del presunto flirt con Raimondo Todaro.

Le parole di Elisa sul flirt con Todaro

Elisa ha dichiarato:

“La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”.

La Isoardi ha sottolineato ancora una volta che tra le e Raimondo Todaro non c’è stato alcun flirt. Hanno semplicemente lavorato insieme per un periodo, poi, finito Ballando con le Stelle, si sono allontanati e, ad oggi, non si sentono più.

Le dichiarazioni di Raimondo Todaro

Anche Raimondo Todaro, lo scorso anno, ha parlato del rapporto con Elisa Isoardi. L’ex ballerino di Milly Carlucci, intervistato da Vero, ha dichiarato: