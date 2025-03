La scomparsa di Elio Corno segna un triste capitolo per il mondo del calcio e del giornalismo.

Un grande tifoso e un professionista stimato

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Elio Corno, un giornalista sportivo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama mediatico italiano. A 78 anni, Corno si è spento, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi e i tifosi dell’Inter, la squadra che ha sempre sostenuto con passione. La notizia della sua morte è giunta in un momento inaspettato, mentre si disputavano le ultime partite della 28ª giornata di Serie A, scatenando un’ondata di tributi sui social media.

Un’icona del Processo del Lunedì

Elio Corno è stato uno dei volti più noti del Processo del Lunedì, un programma che ha rivoluzionato il modo di commentare il calcio in Italia. La sua capacità di analizzare le partite e di interagire con gli altri giornalisti, in particolare con Tiziano Crudeli, ha creato siparietti memorabili che rimarranno nella memoria collettiva. La sua ironia e il suo approccio scanzonato al giornalismo sportivo hanno reso il suo stile unico e inconfondibile, capace di attrarre un vasto pubblico.

Un’eredità duratura

Oltre alla sua carriera televisiva, Corno ha ricoperto ruoli di prestigio come caporedattore de La Gazzetta dello Sport e de Il Giornale. La sua passione per il calcio e la sua dedizione al giornalismo sportivo hanno ispirato generazioni di giovani reporter. Ha anche pubblicato due libri, Il vangelo del vero anti-milanista e Cara Inter, che riflettono il suo amore per la squadra nerazzurra e la sua visione del calcio. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo spirito vivrà attraverso le storie che ha raccontato e le emozioni che ha condiviso con il pubblico.