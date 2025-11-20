Elettrodomestici con intelligenza artificiale: quali sono

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita ed è presente ovunque. In cucina può essere un valido supporto e aiuto anche grazie ai tanti elettrodomestici che si avvalgono di questa capacità. Scopriamo come sfruttarla nel modo migliore e come può aiutare con le ricette proposte.

Elettrodomestici con intelligenza artificiale

Proprio per rimanere anche al passo con i tempi, sono diverse le aziende che producono elettrodomestici che vanno ad usare l’intelligenza artificiale.

Sono diversi gli accessori e i prodotti per la casa in cui l’intelligenza artificiale diventa un alleato importante e un aiuto in cucina.

Sono dispositivi che vengono incontro alle esigenze e ai bisogni di chi li usa e alle abitudini di ogni utente. Per esempio ci sono dei forni che riconoscono gli ingredienti proponendo poi delle impostazioni di cottura e delle ricette oppure robot che controllano i tempi e le modalità di cottura in autonomia.

In questo modo, questo genere di elettrodomestici risulta più semplice da usare e al tempo stesso maggiormente intuitivo. Un vero e proprio allato che va a semplificare le abitudini e preparazioni in cucina. Il forno, per esempio, rientra in questa categoria. Oltre alle funzioni classiche, individua anche gli ingredienti preparando così le ricette.

Il robot che sviluppa diverse funzioni: frulla, trita, ecc. Insieme anche alla friggitrice ad aria che dispone di vari flussi d’aria.

Non bisogna dimenticare la griglia elettrica o multifunzione con diversi comandi e impostazioni da adottare.

Elettrodomestici con intelligenza artificiale: caratteristiche

L’intelligenza artificiale può spaventare al punto che molti la guardano con diffidenza e paura. In realtà in ambito culinario può essere davvero utile dal momento che si associa molto bene ai vari elettrodomestici da usare in cucina. Una vera evoluzione in questo ambito che dona risultati importanti.

Secondo i dati forniti da una ricerca condotta da Fuorisalone nel 2025, risulta che i dispositivi con intelligenza artificiale siano molto amati e apprezzati in cucina.

Infatti ben il 73% degli italiani vedono questi oggetti come degli alleati in cucina rispettando però la tradizione gastronomica.

Il forno, tra i vari elettrodomestici, risulta sicuramente uno di quelli maggiormente voluti e desiderati in cucina. Una soluzione molto intelligente di cui gli utenti apprezzano la capacità di creare e personalizzare le ricette regolando sia tempi che modalità di cottura.

Usando questi dispositivi molti cercano e puntano a un tipo di supporto che sia pratico e ben calibrato ma al tempo stesso tecnologico e utile in cucina. Ovviamente poi la scelta di un prodotto rispetto a un altro dipende molto dalle proprie esigenze e bisogni, in generale ma sicuramente possono essere visti come qualcosa di positivo.

Elettrodomestici con intelligenza artificiale Amazon

Sono dispositivi per la cucina disponibili direttamente online grazie alle tante offerte e promozioni su Amazon. Basta cliccare la foto per le caratteristiche. Qui i tre elettrodomestici migliori smart da usare in cucina scelti tra i più innovativi con una descrizione di ogni modello.

1)Cecotec robot di cucina multifunzione

Un robot multifunzione in quanto macina, trita, riscalda, soffrigge, ecc. Dispone anche di un ricettario che arriva direttamente sul proprio smartphone in tempo reale per preparare le ricette corrette. Lo schermo è soft touch e permette di cambiare gli accessori in pochi secondi.

2)Moulinex Easy fry XL Surface

Una friggitrice extralarge che permette di cuocere moltissimi piatti ottimizzando anche lo spazio. Grazie alla tecnologia Extra-Crisp i piatti risultano croccanti e ben dorati. Si può monitorare la cottura oltre ad essere molto facile e rapida da usare.

3)Braun multigrill 7 CG7020Una griglia elettrica in grado di cucinare ogni tipo di pietanza: hamburger, pancake, uova anche a temperature diverse. Un prodotto con ben tre livelli di cottura in un solo elettrodomestico. Ha due termostati elettronici indipendenti per ottenere risultati ottimali in poco tempo.

