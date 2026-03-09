Elettra Lamborghini su Afrojack: la storia, l’attesa e la complicità che li unisce

Ospite in tv a seguito della sua esperienza a Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha scelto di raccontare alcuni aspetti privati della sua relazione con il DJ olandese Afrojack (al secolo Nick van de Wall). Le confessioni sono arrivate durante un intervento a Domenica In, condotto da Mara Venier, in cui la cantante ha ripercorso l’inizio del rapporto, i momenti significativi e le ragioni della sua fiducia nel partner.

La conversazione in studio ha toccato ricordi, aneddoti e piccoli retroscena: da come si sono conosciuti a un festival in Veneto, al fidanzamento e al matrimonio celebrato nel 2026.

In modo schietto e disinvolto, Elettra ha anche rivelato di aver voluto aspettare prima di consumare la relazione, un dettaglio che ha stimolato domande e commenti sul valore della pazienza e della complicità nella coppia.

Come è nato il loro amore

Secondo il racconto della cantante, il primo incontro è avvenuto in un contesto musicale: un festival in Veneto. Lei stessa ha ammesso di non conoscere inizialmente la fama del DJ, ma è stata notata e invitata sul palco, gesto che ha dato il via a uno scambio di messaggi e a un avvicinamento graduale.

Da qui è partita una frequentazione che, col passare del tempo, si è trasformata in una relazione stabile.

Il primo approccio e la curiosità reciproca

L’episodio sul palco ha fatto da catalizzatore: Elettra è salita senza particolari aspettative e quel momento ha creato il primo contatto. Nei racconti emersi in trasmissione, è chiaro che l’attrazione iniziale è stata alimentata da una curiosità reciproca e da incontri via messaggi, seguiti da visite tra Paesi diversi visto che i due vivevano separati.

Questa fase di conoscenza ha costruito le basi per una relazione duratura.

La scelta di aspettare e il valore della fiducia

Un punto centrale della conversazione è stata la scelta di Elettra di non cedere immediatamente alla passione: ha dichiarato di aver atteso prima di fare l’amore per la prima volta, sottolineando che quella decisione è stata importante e, a suo avviso, fruttuosa per il legame. Nel discorso pubblico la cantante ha derubricato l’idea come un «trucco» per consolidare l’amore, ma anche come una scelta personale che ha rafforzato la complicità tra i due.

Fiducia, gelosia e libertà

Riguardo alla fiducia nella coppia, Elettra è risultata sicura e scherzosa: ha definito Afrojack una persona «bella dentro e fuori», mettendo in evidenza qualità come la bontà e la fedeltà, attributi difficili da trovare, a suo dire. Ha anche dichiarato di non essere una persona particolarmente gelosa, preferendo lasciare libertà al partner, soprattutto per la natura del suo lavoro come DJ, che lo porta spesso a lavorare all’estero.

Dal fidanzamento al matrimonio

I due si sono messi insieme nel 2018 e hanno coronato la loro unione con il matrimonio nel 2026. Nel corso degli anni la coppia ha mostrato stabilità, con Elettra che spesso commenta con ironia e affetto la trasformazione del partner, sia fisica che caratteriale, attribuendola alla forza dell’amore. In studio è stata mostrata una loro foto che ha suscitato battute e affettuose osservazioni da parte della conduttrice.

L’immagine pubblica e la vita privata

La presenza mediatica di entrambi non ha annullato la loro scelta di preservare alcuni aspetti della vita privata. Elettra, tra risate e sincerità, ha spesso ribadito che la relazione le dà sicurezza e che, nonostante gli impegni e la notorietà, la coppia trova equilibrio. Ha anche scherzato sul fatto che altre persone possano percepire Afrojack come molto preso e quindi meno avvicinabile, elemento che contribuisce a mantenere una dimensione più intima del rapporto.

Un bilancio affettivo

Nel complesso, le dichiarazioni di Elettra dipingono una relazione costruita sulla conoscenza graduale, sulla scelta voluta di creare tensione emotiva e su una fiducia consolidata nel tempo. Le parole in tv hanno mescolato momenti di tenerezza, ironia e orgoglio, restituendo l’immagine di una coppia che ha saputo trasformare un incontro casuale a un festival in un legame solido e duraturo.

Infine, la cantante ha lasciato intendere che la serenità nella coppia deriva dalla reciprocità: uno spazio di libertà, una buona dose di fiducia e la capacità di ridere insieme. Elementi semplici, ma per lei fondamentali, per mantenere viva la relazione con Afrojack dopo anni di convivenza affettiva e professionale.