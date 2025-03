Un giorno da ricordare

La gioia di una laurea è un momento che segna un traguardo importante nella vita di ogni giovane. Elettra Lamborghini, nota per il suo stile audace e la sua personalità vivace, ha recentemente condiviso un momento di pura felicità per la laurea della sorella Flaminia. Indossando un elegante completo pantalone beige, Elettra ha accompagnato il marito Afrojack a questa cerimonia speciale, dimostrando che la famiglia è sempre al primo posto. La laurea di Flaminia, conseguita con un brillante 95 all’Istituto Marangoni di Milano, rappresenta non solo un successo personale, ma anche un passo significativo verso il suo sogno di affermarsi nel mondo della moda.

Un legame indissolubile tra sorelle

La celebrazione è stata un’occasione per riunire la famiglia e gli amici più cari. Accanto a Flaminia c’era anche la sorella gemella Lucrezia, che ha condiviso con lei questo momento di orgoglio e felicità. Non poteva mancare il supporto del papà Tonino Lamborghini, che ha espresso il suo orgoglio con un toccante messaggio sui social. La presenza di Elettra, che ha messo la tradizionale corona d’alloro sul capo della sorella, ha reso la cerimonia ancora più speciale. La corona, decorata con rose, simboleggia non solo il traguardo raggiunto, ma anche l’amore e il sostegno che unisce le sorelle Lamborghini.

Messaggi di amore e incoraggiamento

In un momento così significativo, Elettra ha voluto esprimere il suo affetto per Flaminia con parole dolci e incoraggianti. “Love you to the Moon and back” ha scritto, sottolineando il legame profondo che le unisce. Le sue parole, piene di orgoglio e ammirazione, hanno reso evidente quanto sia importante per lei vedere la sorella realizzare i propri sogni. Flaminia, circondata dall’affetto dei suoi cari e con un mazzo di fiori tra le mani, ha potuto assaporare la gioia di questo traguardo, consapevole che è solo l’inizio di un percorso luminoso nel mondo della moda.