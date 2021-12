Non si ferma il successo di Elettra Lamborghini, che conquista i fan con le sue hit travolgenti. In vista del Natale ha presentato la sua nuova canzone, ma non mancano i nuovi progetti. Sarà lei a salire sul palco di Miss Italia sabato 18 dicembre, a Jesolo.

Cominciano così a circolare una serie di voci sul compenso che otterrà la bella erediterà: quale sarà il suo cachet per l’occasione?

Elettra Lamborghini conduttrice di Miss Italia

Patrizia Mirigliani, storica organizzatrice dell’intramontabile concorso di bellezza, ha scelto Elettra Lamborghini, che vestirà i panni di conduttrice. La cantante piace non solo per la musica, ma anche per la sua personalità glamour, la sua simpatia e l’allegria contagiosa.

Piace ai giovani e non solo e piace anche per la sua bellezza.

A condurre l’evento ci sarà Elettra Lamborghini, ma non sarà sola. Ad affiancarla sarà Alessandro Di Sarno.

Elettra Lamborghini conduttrice di Miss Italia: quando si terrà l’evento?

La nuova edizione di Miss Italia sarà trasmessa sui suoi canali social e sarà senza pubblico e giuria, proprio lo scorso anno.

I presenti, invece, saranno a Jesolo.

L’evento è atteso sabato 18 dicembre 2021: chi sarà la nuova Miss Italia?

Elettra Lamborghini conduttrice di Miss Italia: quanto guadagnerà?

Non si fermano le voci sul possibile cachet di Elettra Lamborghini. Tuttavia, per il momento non vi sono risposte certe. Il sindaco della città, Valerio Zoggia, non ha diffuso informazioni in merito.

Per alcuni, la cantante parteciperà all’evento a titolo gratuito, ma altri lo ritengono alquanto improbabile.