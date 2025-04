Scopriamo i progetti e le paure di Eleonora Pedron, ex Miss Italia e psicologa in erba.

Un nuovo capitolo professionale

Eleonora Pedron, nota al grande pubblico per la sua bellezza e il suo carisma, ha intrapreso un percorso di vita che la porta a Roma per un tirocinio da psicologa. A 42 anni, la ex Miss Italia dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. La sua esperienza nel campo della psicologia non solo la arricchisce professionalmente, ma le consente anche di crescere come madre e compagna. Studiare psicologia ha cambiato il suo approccio alla vita, rendendola più paziente e consapevole.

La vita di Eleonora è caratterizzata da un delicato equilibrio tra lavoro e famiglia. Attualmente, i suoi figli, Ines e Leon, vivono a Monte Carlo con il padre, Max Biaggi. Ogni weekend, Eleonora torna a casa per stare con loro, mentre durante l’estate prevede di portarli a Roma. La sua relazione con Fabio Troiano, iniziata nel 2019, è un altro aspetto fondamentale della sua vita. Nonostante le paure riguardo alla proposta di matrimonio, Eleonora e Fabio condividono un legame profondo e parlano anche di un possibile futuro insieme, incluso il desiderio di avere un bambino.

Affrontare il passato e guardare al futuro

Dietro il sorriso di Eleonora si nascondono anche momenti di grande dolore. Ha perso la sorella e il padre in tragici incidenti stradali, esperienze che l’hanno segnata profondamente. Tuttavia, queste perdite l’hanno anche resa più forte e matura. “Ringrazio quegli ex che mi hanno voluto perdere”, afferma, riconoscendo che ogni esperienza, anche le più dolorose, l’hanno aiutata a diventare la persona che è oggi. La sua vita è una continua ricerca di equilibrio, tra il desiderio di stabilità e la paura di perdere ciò che ha costruito.

Un sogno da realizzare

Eleonora Pedron non desidera una proposta di matrimonio tradizionale, ma piuttosto un amore che continui a crescere in armonia. “Tremo sempre quando dal sogno si passa alla realtà”, confida, evidenziando la sua paura di compromettere la serenità che ha trovato. La sua storia d’amore con Fabio è caratterizzata da un equilibrio che teme di alterare. Nonostante ciò, la possibilità di un futuro insieme è sempre presente nei loro discorsi, mostrando che l’amore può evolvere in modi inaspettati.