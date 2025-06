Elena Barolo e Thais Wiggers: il clamoroso ritorno al single dopo The Couple

Dopo il flop di The Couple, le ex Veline Elena e Thais tornano single.

Chi avrebbe mai pensato che un reality show potesse avere effetti così inaspettati sulle vite personali dei suoi protagonisti? Ebbene, il caso di Elena Barolo e Thais Wiggers dimostra proprio questo. Dopo il clamoroso insuccesso di The Couple, condotto da Ilary Blasi, le due ex Veline di Striscia la Notizia sembrano aver subito un colpo anche nelle loro storie d’amore. Ma cosa è successo esattamente?

Il ritorno in TV e la scommessa di un reality

Elena e Thais sono tornate sul piccolo schermo con grande entusiasmo, pronte a sfidare nuove dinamiche e a conquistare cuori e montepremi. Ma il destino ha riservato loro un inizio tutt’altro che fortunato. The Couple, che prometteva scintille e drammaticità, ha deluso le aspettative di pubblico e critica. Gli ascolti, infatti, si sono rivelati ben al di sotto delle previsioni, suscitando non poche polemiche.

Non solo il programma ha faticato a decollare, ma pare che le ripercussioni siano arrivate anche nel privato delle due protagoniste. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Elena e Thais sarebbero tornate single nelle ultime settimane. Una svolta che ha lasciato i fan sorpresi e con la bocca aperta.

Amori che sfumano e amicizie che resistono

La notizia della rottura di Elena con Alessandro Martorana e di Thais con Claudio Terruzzi ha fatto il giro del web. Due relazioni che, purtroppo, non sono riuscite a sopravvivere all’impatto del reality. Ma come si dice, l’unione fa la forza. Le due donne, legate da un’amicizia profonda, hanno affrontato insieme l’avventura, sperando di conquistare l’ambito montepremi di un milione di euro. Purtroppo, il destino ha riservato per loro un’eliminazione anticipata dal gioco, lasciando spazio a riflessioni più profonde.

Un gesto di solidarietà in un momento difficile

La chiusura di The Couple ha suscitato molte discussioni, ma non tutto è da buttare. Mediaset, infatti, ha deciso di donare l’intero montepremi di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un gesto che, sebbene arrivi in un contesto di flop, cerca di portare un barlume di positività in un momento non facile per le due ex Veline.

Il futuro di Elena e Thais

Ora che la parentesi del reality è chiusa, cosa riserva il futuro a Elena e Thais? Entrambe hanno dimostrato di essere delle combattenti, pronte a rialzarsi e a reinventarsi. Con la loro simpatia e il loro carisma, siamo certi che troveranno nuove strade e opportunità. In fondo, come dice il proverbio, “dopo la tempesta, arriva sempre il sereno”. E noi non vediamo l’ora di scoprire quali sorprese riserverà loro il futuro.

Quindi, non disperiamo: la vita è un viaggio pieno di curve e sorprese, e chissà che un giorno non rivedremo le nostre beniamine tornare a brillare sullo schermo, magari con una nuova avventura da raccontare!