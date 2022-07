Elena Ballerini: chi è, marito, età, genitori

Elena Ballerini è un volto già conosciuto in televisione, come conduttrice. Ora la donna è pronta ad entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show 2022, come concorrente.

Elena Ballerini: nuova concorrente di Tale e Quale Show

Forse non tutti la conoscono, ma sicuramente Elena Ballerini ha saputo mostrare il suo talento da conduttrice in diverse occasioni.

La donna adesso è pronta ad entrare a far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, che tornerà in autunno, come una delle concorrenti. Per Elena Ballerini è un’occasione davvero importante, per farsi conoscere meglio dal pubblico e per mettersi in gioco in un ruolo del tutto nuovo. Saprà mostrare tutto il suo talento, trasformandosi in volti noti nel mondo della musica

Elena Ballerini: la carriera

Elena Ballerini è appassionata di musica fin da quando era solo una bambina. Si è avvicinata al mondo artistico grazie alla sua mamma, Marina, che è una musicista. Elena ha studiato canto, recitazione e scrittura. Grazie a quest’ultimo talento, è riuscita ad essere finalista di numerosi concorsi letterari. A soli 16 anni ha iniziato a studiare musica jazz e soul, avvicinandosi anche al mondo del musical. Ha ottenuto ruoli ne Il Fantasma dell’Opera, Evita e Cats.

Elena Ballerini ha dimostrato di avere anche un grande talento come conduttrice televisiva. Il suo esordio in televisione risale a 2012, quando è stata scelta come inviata per la trasmissione La TV Ribelle, un magazine quotidiano dedicato al mondo dei più giovani, che è andato in onda su Rai Gulp. Successivamente ha continuato il suo percorso in Rai. È entrata a fare parte del cast di Mezzogiorno in famiglia, fin dalla stagione 2014-2015. Ha mostrato grandi qualità e una dote naturale nella conduzione, arricchita dai suoi anni di studio. Durante l’estate 2022 è stato annunciato che Elena Ballerini sarà una delle concorrenti che farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, previsto per il prossimo autunno.

Elena Ballerini: la vita privata

Elena Ballerini è nata il 21 febbraio 1984 a Genova. Ha 38 anni ed è nata sotto il segno zodiacale cuspide Acquario-Pesci. Elena Ballerini non è il suo vero nome. La donna ha scelto di cambiare cognome, mentre in realtà si chiama Elena Pappalardo. Fin da piccola ha avuto una grandissima passione per la musica, grazie anche alla mamma musicista, ma poi nel tempo si è appassionata anche alla recitazione, ai musical, alla scrittura e alla conduzione. Il marito si chiama Luca Ghini ed è un manager originario di Genova. I due sono stati fidanzati per un anno, poi hanno deciso di sposarsi. La data del matrimonio è stata il 18 giugno 2016 e la location scelta è stata Portofino. Una cerimonia davvero da favola, in una cornice incantevole in Liguria. Dal matrimonio con Luca Ghini è nato il figlio Alberto Emanuele, l’8 dicembre 2018, che li ha resi una famiglia felice e innamorata.