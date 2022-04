La cantente Giulietta Sacco, malata da tempo, è scomparsa a 78 anni. Nel 2003, dopo la sua ultima esibizione in Piazza Plebiscito, si era ritirata dalle scene.

Giulietta Sacco è morta

Il mondo della musica piange Giulietta Sacco, grande inteprete della canzone partenopea e soprannominata da molti la Amalia Rodriguez napoletana.

La donna, malata da tempo, si è spenta a 78 anni. Da molto tempo ormai era lontana dalla scene e la sua ultima esibizione in pubblico è avvenuta nel 2003, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno dedicato a Giulietta Sacco i loro messaggi di cordoglio a seguito della sua scomparsa.

Giulietta Sacco: i messaggi

Molti degli amici e dei colleghi di Giulietta Sacco le hanno dedicato dei messaggi via social in seguito alla sua scomparsa.

Nino D’Angelo ad esempio ha scritto:

“Napoli piange e piangono tutti quelli che amano la canzone Napoletana… Giulietta Sacco, la sua più grande interprete ci ha lasciato… Buon viaggio amica mia, riposa in pace”. A lui si è aggiunto Genny Avolio, che ha scritto: “Grazie di tutto per aver cantato insieme a me, per gli insegnamenti e per le numerose risate… Porterò per sempre nel mio cuore i tuoi consigli e la tua voce inconfondibile.”

Giulietta Sacco era nata a Maddaloni, in provincia di Caserta e, nel corso della sua carriera, aveva ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti come interprete della musica napoletana.

Nel 1995 la cantante ha vinto anche il Premio Tenco con la canzone “Sanacore” insieme agli Almamegretta.