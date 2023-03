Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: trama, cast, uscita

Il prossimo 29 marzo uscirà in tutti i cinema italiani l’attesissimo film “Dungeons & Dragons -L’onore dei ladri“, con Chris Pine. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: la trama

“Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” è un film di genere azione, fantasy e avventura diretto da John Francis Delay e Jonathan Goldstein. Questo film porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo del 1974, creato da Gary Gygax e Dave Arneson, in un’avventura divertente e piena di azione. Nel famoso gioco ogni giocatore interpreta un personaggio, chiamato personaggio giocante, che rappresenta il protagonista di un’avventura. Il tutto si svolge in un’ambientazione fittizia di genere fantasy e sotto la guida del giocatore chiamato dungeon master, ovvero colui che ha il compito di descrivere le situazioni in cui si trovano i vari personaggi.

Il film “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” ha come protagonista un’affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri che realizzano insieme il colpo del secolo, recuperando una reliquia perduta. Quando però il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate le cose cominciano a mettersi male.

L’obiettivo dei due registi era quello di far sì che il film fosse divertente ma fedele al genere: “un action-fantasy con molti elementi e personaggi comici che speriamo che le persone apprezzeranno davvero“, ha dichiarato Goldstein. Non è quindi l’adattamento a una storia già esistente ma è un nuovo modo di raccontarla, in modo che possa piacere sia ai fan del gioco si a chi non ci ha mai giocato.

Dungeons & Dragons – L’onore ei ladri: il cast

Nel cast del film di prossima uscita “Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri” troviamo nei panni del protagonista, il ladro Edgin, l’attore, produttore e doppiatore statunitense Chris Pine, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di James T. Kirk. nel film “Star Trek, Into Darkness“, “Star Trek” e “Star Trek Beyond“. L’attore si è detto entusiasta del film, che secondo lui è un mix tra “Il trono di spade” e “La storia fantastica” con anche un pò di “Goonies“. “Conosco la commedia e il cuore del gioco, abbiamo avuto un ottimo cast e ci siamo divertiti a girare il film“, ha detto Pine.

L’attore britannico Regé-Jean Page, noto per la serie tv “Bridgerton“, veste i panni di Xenk, mentre l’attrice e ambientalista statunitense Michelle Rodriguez interpreta Holga. Justice Smith interpreta Simon mentre Sophia Lillis, l’attrice nota per il ruolo di Beverly Marsh nel film “It“, veste i panni di Doric. Infine nei panni di Forge Fletcher troviamo il noto attore britannico Hugh Grant, che ricordiamo soprattutto per i film “Notting Hill“, “Il diario di Bridget Jones”, “About a Boy” e “Love Actually.”

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: quando esce

Il film “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” uscirà in tutte le sale italiane mercoledì 29 marzo 2023. Il film è distribuito da Eagle Pictures e Paramount Pictures Italia, e ha una durata di circa 134 minuti.