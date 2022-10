Dune – Parte 2: trama, cast e quando esce

Dune – Parte 2, atteso film con Zendaya, uscirà nelle sale verso la fine del 2023. Grande attesa per questa pellicola, che con il suo primo capitolo ha ottenuto un successo incredibile.

Dune – Parte 2: la data di uscita e le novità

Negli ultimi anni, a causa della pandemia, il mondo dell’intrattenimento è stato colpito da rinvii e ritardi nelle uscite cinematografiche. Non è il caso di Dune – Parte 2, di Warner Bros, che ha ridotto i tempi rispetto alla tabella di marcia prestabilita. Non si tratta di un anticipo esagerato, riguarda solo un paio di settimane, ma per il settore e il momento che ha affrontato non è da poco. Dopo un iniziale rinvio al 17 novembre 2023, il film uscirà ufficialmente il 3 novembre 2023.

Non si tratta di un cambio di uscita casuale. Disney ha dovuto rimandare il film Blade, dopo che il regista ha abbandonato, per cui il posto di inizio novembre si è liberato e Dune – Parte 2 lo può tranquillamente occupare, anche per allontanarlo dalle competitive uscite di inizio dicembre. Le riprese sono già iniziate e con Timothée Chalamet e Zendaya ci saranno tantissimi nuovi membri del cast, come Austin Butler, Florence Pugh e Christopher Walken, ma anche Lea Seydoux.

Il nuovo film della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert, come voluto dal regista Denis Villenueve, verrà distribuito esclusivamente nei cinema.

Dune – Parte 2: la trama del film

Il film proseguirà il viaggio mitico di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Sarà il sequel diretto del primo film di Dune, che è uscito nel 2021, e continuerà ad esplorare l’universo e le avventure scritte da Frank Herbert, autore di fantascienza. Il ciclo di Dune è una vera e propria pietra miliare del mondo della fantascienza classica e sicuramente anche questo secondo capitolo riuscirà a conquistare il pubblico e a regalare delle emozioni forti, grazie alle straordinarie avventure che racconterà. Esattamente come è accaduto con il primo film.

Dune – Parte 2: il cast del film

Nel primo capitolo sono presenti molti attori che hanno interpretato diversi personaggi legati alla storia tratta dal romanzo di Herbert. Molti appariranno anche nel secondo capitolo di Dune. Sicuramente saranno presente Timothée Chalamet, nei panni di Paul Atreides, e Zendaya, che interpreterà Chani. Nel cast del film Dune – Parte 2 torneranno anche:

Rebecca Ferguson – Lady Jessica;

Josh Brolin – Gurney Halleck;

Stellan Skarsgard – Vladimir Harkonnen;

Javier Bardem – Stilgar;

Dave Bautista – Glossu Rabban;

Stephen McKinley Henderson – Thufir Hawaii.

Jason Momoa, Oscar Isaacs, Sharon Duncan-Brewster e Babs Olusanmokun non saranno presenti. Tra le new entry ci sarà Chrispher Walken, che interpreterà l’imperatore Shaddam IV, mentre Austin Butler sarà Feyd-Rautha, uno dei cattivi del romanzo. inoltre, è arrivata la conferma della presenza di Florence Pugh, che sarà la Principessa Irulan. Lea Seydoux interpreterà Lady Margot, personaggio legato all’ordine Bene Gesserit, sorellanza esoterica già citata nel primo film. Al cast si è unita anche Souheila Yacoub.