Dove è stato girato … Altrimenti ci arrabbiamo! con Bud Spencer e Terence Hill

Un viaggio tra luna park madrileno, gare di autocross nelle Marche e gli studi di Roma: ecco dove è stato girato il film con Bud Spencer e Terence Hill

… Altrimenti ci arrabbiamo! è uno dei titoli che ha contribuito a rendere iconica la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Diretto da Marcello Fondato, il film del 1974 racconta la rivalità a colpi di scazzottate e corse tra Ben e Kid, due amici appassionati di gare che finiscono per scontrarsi con una banda violenta. In questo articolo esploriamo le principali location dove sono state girate le scene più celebri, alternando contesto narrativo e dettagli tecnici sui set.

Riprese in Spagna: Madrid e i set urbani

Una parte consistente delle riprese è stata realizzata in Spagna, con Madrid protagonista di molte sequenze chiave. Il luna park dove si svolge la scena finale e parte delle azioni più frenetiche è stato allestito di fronte al vecchio stadio Vincente Calderon, oggi demolito ma ancora vivo nella memoria delle immagini del film. Nel tessuto urbano madrileno si trovano anche i locali della banda, tra cui il ristorante identificato come Posada del Peine, set di uno dei primi scontri tra protagonisti e antagonisti.

Questi spazi hanno permesso di combinare azione fisica e scenografie realistiche, restituendo al pubblico un ambiente credibile e caratterizzato.

Il luna park e le sequenze finali

Il luna park è tra i set più riconoscibili: qui Ben e Kid si contendono la vittoria con una serie di trovate comiche e combattimenti coreografati. La scena in cui i due sfrecciano con le nuove dunny buggy è stata girata in questo contesto, sfruttando giostre e percorsi per rendere dinamiche le inquadrature.

L’uso di spazi aperti ha permesso al regista di orchestrare inseguimenti e stunt senza ricorrere eccessivamente a effetti in postproduzione, mantenendo un tono realistico e in linea con lo stile dei film della coppia.

Riprese in Italia: dalle Marche a Brescia

Accanto alla Spagna, l’Italia ospita alcune delle scene iniziali e sportive del film. La sequenza d’apertura, dedicata alla gara di autocross che introduce il tema della rivalità, è stata girata a Poggio San Romulado, una frazione di Fabriano nelle Marche.

Qui il paesaggio rurale e le strade sterrate hanno fornito il terreno ideale per le riprese di corse e acrobazie motoristiche. L’ambientazione italica offre un contrasto netto con i set madrileni: più raccolta e agreste, ma ugualmente funzionale a rappresentare la passione per i motori dei protagonisti.

Altri luoghi di ripresa: Chiari e gli studi di Roma

Oltre alle Marche, alcune scene sono state realizzate a Chiari, in provincia di Brescia, dove si sono svolte riprese locali che richiedevano strade provinciali e spazi aperti. Le sequenze in interni e quelle che necessitavano di controllo scenico sono state affidate agli studi cinematografici di Roma, dove è stato possibile ricostruire ambienti e gestire regie tecniche complesse. Questo mix di location on location e set in studio è tipico delle produzioni italiane dell’epoca e ha consentito di coniugare autenticità con efficienza produttiva.

Cast, musica e curiosità di produzione

Il cast vede oltre ai protagonisti Bud Spencer e Terence Hill nomi come John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas e Giancarlo Bastianoni. La colonna sonora è firmata dagli Oliver Onions (i fratelli Guido e Maurizio De Angelis), autori di molte musiche associate ai film della coppia. La pellicola uscì nelle sale il 29 Marzo 1974 e si impose come uno dei maggiori incassi della stagione 1973/74, confermando l’affetto del pubblico per il mix di commedia, azione e valori semplici che contraddistingue la coppia.

Accoglienza e valore delle location

Le scelte di set non sono state solo estetiche: utilizzare Madrid, fabbriche all’aperto nelle Marche e gli studi di Roma ha permesso di bilanciare costi e resa visiva. Le location hanno contribuito a costruire l’identità del film, facendo sì che il pubblico riconoscesse scene e luoghi in modo immediato. Anche oggi, chi rivede … Altrimenti ci arrabbiamo! può riconoscere il sapore delle piazze madrilene, il profumo delle strade di provincia italiane e la cura nella realizzazione degli interni, tutti elementi che rendono il film un punto di riferimento nel panorama della commedia d’azione italiana.