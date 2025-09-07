Dove e quando seguire la finale dei Mondiali di pallavolo femminile

Il 2025 si rivela un anno straordinario per la nazionale italiana di pallavolo femminile, un team che ha già conquistato cuori e trofei. Il coach Julio Velasco ha guidato le azzurre verso un percorso di successi ineguagliabili, culminato in una storica finale dei Mondiali in programma in Thailandia. Dopo un’epica semifinale contro il Brasile, le giocatrici si preparano ad affrontare la Turchia, in un match che promette di essere ricco di adrenalina e tensione.

Dettagli della finale: data e modalità di visione

La finale dei Mondiali di pallavolo femminile si disputerà domenica 7 settembre, con il fischio d’inizio fissato per le 14:30 ora italiana. Per chi desidera seguire il match in diretta, la Rai 1 trasmetterà l’evento a partire dalle 14:00, mentre gli appassionati avranno anche la possibilità di guardare la partita in streaming su Ray Play o, a pagamento, su Dazn. Non mancherà la copertura online su volleyballworld.com, dove tutti gli incontri del torneo sono visibili in diretta.

Questa finale rappresenta un traguardo significativo per le azzurre, che con la loro 35esima vittoria consecutiva si ritrovano per la terza volta nella storia a contendere il titolo iridato. Le vittorie precedenti contro squadre come Germania e Polonia sono state decisive, ma la semifinale contro il Brasile ha mantenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.

Un confronto storico: Italia vs Turchia

La sfida con la Turchia è particolarmente attesa, poiché rappresenta per la nazionale turca la prima finale ai Mondiali. Tuttavia, l’Italia porta con sé un bagaglio di esperienze significative, avendo già vissuto momenti di grande intensità in precedenti competizioni. I precedenti scontri tra le due nazionali, un’amichevole nel maggio 2025 e una partita di Nations League nel luglio dello stesso anno, hanno visto sempre l’Italia prevalere. L’auspicio è che questo trend continui anche in finale.

La squadra turca, pur essendo affamata di vittoria, dovrà affrontare un’Italia ben preparata e con una motivazione senza pari. Le azzurre hanno già conosciuto la gioia della vittoria nel 2002 e il dolore della sconfitta nel 2018, e ora puntano a riportare il titolo a casa dopo oltre due decenni.

Il valore di un trionfo mondiale

Ottenere l’oro ai Mondiali sarebbe un risultato di grande importanza per la nazionale italiana, che ha trionfato una sola volta in passato, nel lontano 2002. Con un roster di eccezione, le aspettative sono elevate e l’entusiasmo alle stelle. Le campionesse come Paola Egonu, considerata la migliore opposta al mondo, e la talentuosa Ekaterina Antropova, sono solo alcuni dei nomi che brillano in questa squadra. L’abilità e la creatività di giocatrici come Alessia Orro e Carlotta Cambi completano un team che è molto più della somma delle sue parti.

Il gioco di squadra è fondamentale e ciò che rende questa nazionale unica è il forte legame di sorellanza e complicità che si è creato tra le atlete. Con tre Volleyball Nations League e un oro olimpico già in bacheca, l’obiettivo di vincere i Mondiali sarebbe un riconoscimento definitivo della loro grandezza nella storia della pallavolo e dello sport italiano in generale. Se le azzurre riusciranno nell’impresa, non solo stabiliranno un record, ma potranno finalmente ottenere il riconoscimento legale e burocratico che meritano come professioniste, al pari dei colleghi uomini.