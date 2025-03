Il potere dell’autostima nei giovani

In un’epoca in cui i social media dominano le vite dei giovani, l’autostima è diventata un tema cruciale. Dove, con il suo Progetto Autostima, si impegna a trasformare la bellezza in una fonte di fiducia piuttosto che di insicurezza. Dal 2004, questo progetto ha già coinvolto oltre 137 milioni di giovani in 150 paesi, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere 250 milioni di ragazzi entro il 2030. In Italia, dal 2019, sono stati supportati circa 1,8 milioni di studenti attraverso strumenti didattici innovativi come i kit “Sicuro di Me” e i laboratori “Incredibile Me”.

Educazione e consapevolezza nell’era digitale

Recentemente, durante la fiera Didacta, Dove ha presentato l’evento “Crescere con fiducia: proteggere l’autostima dei più giovani nell’era digitale”. Questo incontro ha visto la partecipazione di esperti, tra cui la psicoterapeuta Stefania Andreoli e il General Manager di Unilever Italia, Ugo De Giovanni. Hanno discusso le dinamiche che minano l’autostima dei giovani e gli strumenti per contrastarle. In questo contesto, è stato lanciato il nuovo percorso formativo “Connessi con cura”, dedicato all’uso consapevole dei social media, che ha già raggiunto oltre 75.000 studenti in tutta Italia.

Il ruolo delle scuole nella costruzione dell’autostima

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per la crescita e il confronto dei giovani. È qui che si pongono le basi per una solida fiducia in se stessi, essenziale per il benessere futuro. Dove ha scelto di focalizzarsi su questo contesto, educando i ragazzi a decostruire le pressioni di modelli di bellezza irrealistici. L’importanza di questo approccio è stata sottolineata anche da Benedetta Albanese, Assessora all’Educazione del Comune di Firenze, che ha partecipato all’evento di Didacta, evidenziando la necessità di portare educazione e sensibilizzazione tra i banchi di scuola.

Il kit didattico “Connessi con cura”

Il kit didattico “Connessi con cura”, realizzato in collaborazione con l’associazione Social Warning, è uno strumento prezioso per aiutare i giovani a navigare nel mondo dei social media in modo sicuro e responsabile. Disponibile per la scuola primaria e secondaria, il kit fornisce conoscenze e strumenti necessari per affrontare le insidie del mondo digitale. Con l’aumento delle dipendenze dai social media tra i giovani, è fondamentale fornire loro gli strumenti per autotutelarsi e distinguere tra realtà e finzione.

Promuovere la bellezza autentica

Per Dove, la bellezza autentica è una fonte di felicità e non di ansia. Ogni persona dovrebbe poter definire la bellezza secondo i propri termini, rendendola un’espressione di sé. In un mondo sempre più influenzato dall’Intelligenza Artificiale, è importante promuovere immagini autentiche sui social media. Ogni gesto quotidiano può contribuire a questa causa, aiutando a costruire una società in cui la bellezza è celebrata nella sua diversità e autenticità.