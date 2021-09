Donne e investimenti: cresce l’attenzione per le criptovalute

Nonostante la presenza maschile sui mercati finanziari sia ancora in maggioranza, negli ultimi anni sono aumentate le donne che investono online, mostrando una partecipazione sempre più elevata. In particolare, secondo un’analisi realizzata dal NORC dell’Università di Chicago a giugno e riportata da Cnbc.com, le donne sembrano apprezzare soprattutto il trading di criptovalute rispetto ai tradizionali investimenti azionari.

In base al sondaggio, oltre il 41% degli investitori di criptovalute sono donne, mentre tra gli investitori che operano in borsa questa percentuale scende al 38%. La tendenza è stata confermata anche da altre analisi, con una ricerca del The Economic Times che ha rilevato come negli ultimi 4 anni le donne abbiano ottenuto rendimenti superiori del 10% in media rispetto alla controparte maschile.

Secondo uno studio effettuato da Fidelity Investments, le donne sono più brave ad investire in quanto dedicano più tempo alla formazione e alla ricerca di informazioni, un approccio che consente di prendere rischi adatti al proprio profilo d’investitore. Inoltre, il team di NORC dell’Università di Chicago ha affermato come le criptovalute rappresentino un investimento nuovo, un settore che a differenza del mercato azionario tende a democratizzare l’accesso da parte di uomini e donne.

Investire in criptovalute: l’importanza della buona formazione

Come mostra l’atteggiamento di molte investitrici, per investire online sulle criptovalute è indispensabile puntare innanzitutto sulla formazione professionale, partendo dalla ricerca di informazioni di qualità e selezionando fonti autorevoli. Il primo passo, dunque, consiste nello scegliere portali specializzati e affidabili, rivolgendosi a siti web come Criptovaluta.it dove trovare analisi, recensioni, news e informazioni attendibili sui crypto token per comprendere meglio il mondo criptovalutario.

Questo passaggio preliminare è essenziale per operare sulle criptovalute in modo consapevole, basando le proprie valutazioni su informazioni certe e precise. Dopodiché è fondamentale approfondire le tematiche di proprio interesse, studiando a fondo le tecnologie blockchain e il funzionamento delle monete digitali, rimanendo sempre aggiornati sulle ultime novità criptovalutarie e seguendo con attenzione gli sviluppi di queste soluzioni innovative per monitorarne la diffusione a livello locale e globale.

Allo stesso tempo bisogna apprendere alcune competenze finanziarie necessarie per investire sulle criptovalute, dall’utilizzo corretto dell’analisi tecnica e fondamentale alla capacità di creazione di una strategia operativa adatta ai propri obiettivi d’investimento. Inoltre è importante imparare a gestire il rischio in modo efficace, applicando in maniera efficiente le principali tecniche e strategie di risk management, senza dimenticare il valore di un approccio ottimale al money management.

Chi desidera investire nelle criptovalute deve anche apprendere come scegliere le soluzioni più adeguate, per essere in grado di selezionare intermediari affidabili e sicuri evitando le truffe e scartando le proposte non convenienti. Seguire un percorso formativo e dedicare tempo per informarsi prima di investire permette di minimizzare il rischio e massimizzare le performance, per avere sempre il massimo controllo delle operazioni che si vanno ad effettuare ed essere capaci di prendere decisioni consapevoli e compiere scelte ponderate.

Le migliori strategie per investire oggi in criptovalute

Per investire nelle criptovalute esistono tre modalità principali. La prima consiste nel trading CFD, utilizzando i contratti per differenza per speculare sull’andamento dei prezzi dei crypto token senza realmente possederli, con la possibilità di investire al rialzo o al ribasso. La seconda opzione è rappresentata dall’acquisto delle monete digitali presso gli exchange, convertendo euro in criptovalute con l’obiettivo di rivenderle qualora la quotazione dovesse salire.

Infine è possibile dedicarsi al mining di criptovalute, comprando gli hardware necessari e installando appositi programmi, per contribuire all’operatività delle reti blockchain e ottenere una ricompensa in crypto token. Ogni soluzione presenta pro e contro che vanno analizzati con particolare attenzione, tenendo conto dei rischi e delle opportunità offerte da ogni metodo per investire sulle monete digitali, considerando la propria propensione al rischio e i risultati che vogliono ottenere.

Ad ogni modo, in queste circostanze è indispensabile adottare un approccio basato sulla diversificazione degli investimenti e un adeguato money management, per realizzare operazioni sostenibili nel lungo termine con un grado di rischio adatto alle proprie capacità finanziarie. Per questo motivo gli esperti raccomandano di investire prima di tutto nella formazione di qualità, facendo esperienza per sviluppare le competenze essenziali per investire nei crypto token e iniziando con cautela mantenendo un atteggiamento prudente e attento.